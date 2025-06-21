PARI: «Реал» — явный фаворит матча с «Пачукой» на клубном чемпионате мира

22 июня сборные мадридский «Реал» и мексиканская «Пачука» встретятся в матче второго тура группы H клубного чемпионата мира. Поединок пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитом испанский клуб. Коэффициент на успех команды Хаби Алонсо — 1.25, что соответствует примерно 76% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Пачука», можно за 12.50 (около 7%). Ничья котируется за 6.10 (приблизительно 17%).

Практически все клиенты PARI согласны с такими оценками. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Реала».

Букмекеры верят в то, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.48. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.65.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии не смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Реал», и «Пачука», сыграет коэффициент 2.00. Обратный исход идет за 1.80. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.45.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — победа испанцев 2:0 за 7.00. На то, что счет в матче откроет команда Алонсо, можно поставить за 1.20. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении мексиканцев составляют 4.40.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. В квартете H вместе с «Реалом» и «Пачукой» играют также саудовский «Аль-Хиляль» и австрийский «Зальцбург».

«Реал» не смог обыграть «Аль-Хиляль» (1:1) в первом матче под руководством Хаби Алонсо. Тем не менее, аналитики считают «Королевский клуб» одним из главных фаворитов клубного чемпионата мира. На то, что испанцы выиграют соревнование, можно сделать ставку за 7.00. Пари на то, что «Реал» дойдет до финала, доступно за 3.50. Вероятность того, что команда Алонсо выиграет группу H, аналитики оценили котировкой 1.50.

«Пачука» в первом матче на КЧМ проиграла «Зальцбургу» (1:2). Аналитики считают шансы мексиканского клуба выйти в плей-офф низкими — 13.00. Вероятность чемпионства команды Хайме Лосано оценили котировкой 500.00, а пари на выход в финал доступно за 200.00.