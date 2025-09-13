Ведомости
Клиенты PARI считают, что «Реал» победит «Реал Сосьедад» в Ла Лиге

Мадридцы идут без потерь
Валентин Васильев

13 сентября мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад» в рамках четвертого тура Ла Лиги. Игра пройдет на стадионе «Аноэта» и начнется в 17:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами гостей. Ставки на победу «Реала» принимаются по коэффициенту 1.62, что соответствует 60% вероятности. Поставить на успех хозяев можно за 5.30, а на ничью — за 4.40. Вероятности этих исходов составляют примерно 18% и 22%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Реала». 

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.75, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.10. Один из клиентов поставил 200 000 рублей на тотал больше 1 в составе экспресса из шести событий. Суммарный коэффициент купона составил 7.86 — в случае успеха выплата игроку составит 1 572 000 рублей.

При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.80. Если же забьет только «Реал», сыграет ставка за 2.85.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа мадридской команды со счетом 2:0. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 8.00.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» - «Реал»

«Реал» отлично стартовал в новом сезоне, обыграв «Осасуну» (1:0), «Реал Овьедо» (3:0) и «Мальорку» (2:1). Мадридцы считаются главными конкурентами «Барселоны» в борьбе за чемпионский титул. Если «галактикос» смогут победить в текущем сезоне, сыграет ставка за 2.10.

«Реал Сосьедад» не смог проявить себя в первых трех турах. В предыдущих играх национального чемпионата бело-голубые поделили очки с «Валенсией» (1:1) и «Эспаньолом» (2:2), а также проиграли «Овьедо» (0:1). Если команда сможет стать чемпионом Испании, сыграет пари за 150.00.

Новое