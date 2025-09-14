Реал Сосьедад - Реал Мадрид, 13 сентября: где смотреть матч Ла лиги, прогноз, составы

Новый тренер басков Серхио Франсиско, назначенный на свой пост 1 июля этого года, пока не выиграл с «Реалом Сосьедад» ни одного официального матча. За три стартовых тура Примеры команда из Сан-Себастьяна набрала всего два очка.

«Реал» же столичный в новой кампании очков пока не терял. Парни Хаби Алонсо последовательно обыграли «Осасуну», «Овьедо» и «Мальорку», захватив лидерство в турнирной таблице. Очевидно, что сохранить его «сливочные» рассчитывают до следующей весны. «Реал Сосьедад» в своем нынешнем состоянии вряд ли в состоянии остановить звездную столичную бригаду. Наш прогноз на субботнее противостояние - победа гостей.