Реал Сосьедад - Реал Мадрид, 13 сентября: где смотреть матч Ла лиги, прогноз, составы

В программе четвертого тура чемпионата Испании по футболу особняком стоит встреча двух «Реалов» - из Сан-Себастьяна и Мадрида. Изучаем статистические и беттинговые расклады в поиске перспективной ставки на игру в Стране басков.
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 4-й тур
Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
История личных встреч:
|Дата
|Победы
Ничьи
Поражения
Голы
|«Реал Сосьедад»
|38
43
102
222-373
|«Реал»
|102
43
38
373-222
Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Овьедо»
1:0
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|24.08.2025
|«Реал Сосьедад»
2:2
«Эспаньол»
Ла Лига
|16.08.2025
|«Валенсия»
1:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|09.08.2025
|«Борнмут»
0:0
«Реал Сосьедад»
Товарищеский матч
|08.08.2025
|«Борнмут»
1:1
«Реал Сосьедад»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Реал»
2:1
«Мальорка»
Ла Лига
|24.08.2025
|«Овьедо»
0:4
«Реал»
Ла Лига
|19.08.2025
|«Реал»
1:0
«Осасуна»
Ла Лига
|12.08.2025
|«Тироль»
0:4
«Реал»
Товарищеский матч
|09.07.2025
|«ПСЖ»
4:0
«Реал»
Клубный чемпионат мира
После трех туров таблица выглядит грустно для басков и обнадеживающе для Мадрида.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2. Атлетик
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|3. Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|4. Барселона
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|5. Эспаньол
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|6. Хетафе
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|7. Эльче
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|8. Бетис
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|9. Валенсия
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|10. Райо Вальекано
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|11. Алавес
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|12. Севилья
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|13. Осасуна
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|14. Сельта
|4
|0
|3
|1
|3-5
|3
|15. Овьедо
|3
|1
|0
|2
|1-5
|3
|16. Атлетико
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|17. Реал Сосьедад
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|18. Мальорка
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|19. Леванте
|3
|0
|0
|3
|3-7
|0
|20. Жирона
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
Новый тренер басков Серхио Франсиско, назначенный на свой пост 1 июля этого года, пока не выиграл с «Реалом Сосьедад» ни одного официального матча. За три стартовых тура Примеры команда из Сан-Себастьяна набрала всего два очка.
«Реал» же столичный в новой кампании очков пока не терял. Парни Хаби Алонсо последовательно обыграли «Осасуну», «Овьедо» и «Мальорку», захватив лидерство в турнирной таблице. Очевидно, что сохранить его «сливочные» рассчитывают до следующей весны. «Реал Сосьедад» в своем нынешнем состоянии вряд ли в состоянии остановить звездную столичную бригаду. Наш прогноз на субботнее противостояние - победа гостей.
Игру в Сан-Себастьяне покажет в прямом эфире канал «Матч! Футбол 2».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 2»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Сосьедад»: нет
«Реал»: Менди, Лунин, Эндрик, Белингем, Камавинга (все - травмы)
Аналитики PARI считают мадридский клуб явным фаворитом матча. Ставки на победу «Реала» принимаются по коэффициенту 1.60. Заключить пари на успех хозяев можно по котировке 5.40, а на ничью - за 4.40.
Счета 0:1 и 0:2 котируются на одном уровне - за 8.00.
Вероятность индивидуального успеха французской звезды аналитики оценили коэффициентом 1.75.
В перечне травмированных игроков российского полузащитника нет. Возможно, он и получит в субботу свои игровые минуты.
Аналитики PARI считают «Барселону» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги. Сделать ставку на триумф мадридского клуба в Ла Лиге можно по коэффициенту 1.85. Шансы «Реала» на чемпионский титул котируются за 2.10.