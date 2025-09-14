Ведомости
Реал Сосьедад - Реал Мадрид, 13 сентября: где смотреть матч Ла лиги, прогноз, составы

Битва двух «Реалов» в Стране басков
Валентин Васильев

В программе четвертого тура чемпионата Испании по футболу особняком стоит встреча двух «Реалов» - из Сан-Себастьяна и Мадрида. Изучаем статистические и беттинговые расклады в поиске перспективной ставки на игру в Стране басков.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

13.09.2025, Сб

22:00 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 5.40

Х - 4.40

П2 - 1.60

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 4-й тур

Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)

Форма команд

История личных встреч:

ДатаПобеды

Ничьи

Поражения

Голы

«Реал Сосьедад»38

43

102

222-373

«Реал»102

43

38

373-222

Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Овьедо»

1:0

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

24.08.2025«Реал Сосьедад»

2:2

«Эспаньол»

Ла Лига

16.08.2025«Валенсия»

1:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

09.08.2025«Борнмут»

0:0

«Реал Сосьедад»

Товарищеский матч

08.08.2025«Борнмут»

1:1

«Реал Сосьедад»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Реал»

2:1

«Мальорка»

Ла Лига

24.08.2025«Овьедо»

0:4

«Реал»

Ла Лига

19.08.2025«Реал»

1:0

«Осасуна»

Ла Лига

12.08.2025«Тироль»

0:4

«Реал»

Товарищеский матч

09.07.2025«ПСЖ»

4:0

«Реал»

Клубный чемпионат мира

Место в турнирной таблице

После трех туров таблица выглядит грустно для басков и обнадеживающе для Мадрида.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид33006-19
2. Атлетик33006-39
3. Вильярреал32108-17
4. Барселона32107-37
5. Эспаньол32105-37
6. Хетафе32014-46
7. Эльче31204-25
8. Бетис41214-45
9. Валенсия31114-24
10. Райо Вальекано31114-34
11. Алавес31113-34
12. Севилья31025-53
13. Осасуна31021-23
14. Сельта40313-53
15. Овьедо31021-53
16. Атлетико30213-42
17. Реал Сосьедад30213-42
18. Мальорка30122-61
19. Леванте30033-70
20. Жирона30031-100

Прогноз на матч

Новый тренер басков Серхио Франсиско, назначенный на свой пост 1 июля этого года, пока не выиграл с «Реалом Сосьедад» ни одного официального матча.  За три стартовых тура Примеры команда из Сан-Себастьяна набрала всего два очка.

«Реал» же столичный в новой кампании очков пока не терял. Парни Хаби Алонсо последовательно обыграли «Осасуну», «Овьедо» и «Мальорку», захватив лидерство в турнирной таблице. Очевидно, что сохранить его «сливочные» рассчитывают до следующей весны. «Реал Сосьедад» в своем нынешнем состоянии вряд ли в состоянии остановить звездную столичную бригаду. Наш прогноз на субботнее противостояние - победа гостей.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 100 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Игру в Сан-Себастьяне покажет в прямом эфире  канал «Матч! Футбол 2».

ВещательТип трансляцииУсловия
 «Матч! Футбол 2»ВидеотрансляцияБесплатно
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Реал Сосьедад»: нет

«Реал»:  Менди, Лунин, Эндрик, Белингем, Камавинга (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI считают мадридский клуб явным фаворитом матча. Ставки на победу «Реала»  принимаются по коэффициенту 1.60. Заключить пари на успех хозяев можно по котировке 5.40, а на ничью - за 4.40.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Реал Сосьедад» - «Реал»?

Счета 0:1 и 0:2 котируются на одном уровне - за 8.00.

Забьет ли Мбаппе?

Вероятность индивидуального успеха французской звезды аналитики оценили коэффициентом 1.75. 

Будет ли играть Захарян?

В перечне травмированных игроков российского полузащитника нет. Возможно, он и получит в субботу свои игровые минуты.

Кто станет чемпионом Испании?

Аналитики PARI считают «Барселону» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги. Сделать ставку на триумф мадридского клуба в Ла Лиге можно по коэффициенту 1.85. Шансы «Реала» на чемпионский титул котируются за 2.10.

