Футбол, Рома - Наполи: где смотреть матч Серии А, прямая трансляция

В воскресенье, 2 февраля, продолжается 23-го тура чемпионата Италии. В заключительном матче игрового дня «Рома» принимает «Наполи».

Встреча пройдет на Олимпийском стадионе Рима, вмещающем 68 530 зрителей, и начнется в 22:30 по московскому времени. Главным арбитром на игру назначен Микаэль Фаббри из городка Фаэнца.

К игре в итальянской столице неаполитанцы подходят лидерами Серии А. Команда Раньери пока только девятая в таблице и уже на 10 очков отстает от зоны Лиги чемпионов (четвертое место).

В последний раз на «Олимпико» команды встречались еще в конце 2023 года. И тогда успех сопутствовал римлянам (2:2). В Неаполе после этого команды однажды сыграли вничью (2:2), а еще раз «Наполи» минимально выиграл (1:0).

Аналитики PARI скептически настроены в отношении перспектив римлян. Коэффициент 3.10 говорит о невысоких шансах хозяев на успех. Впрочем, победа южан котируется не намного ниже - 2.40. Самый высокий коэффициент букмекер установил на ничью (3.20). Наиболее вероятным счетом в воскресном противостоянии эксперты считают результативную ничью 1:1. На этот исход можно поставить за 6.00.

В прямом эфире игру в Риме покажет федеральный канал «Матч ТВ». Начало трансляции - в 22:35 по московскому времени. Онлайн посмотреть игру бесплатно можно на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.