Рома — Наполи, 2 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 2 февраля, в 23-м туре чемпионата Италии по футболу встретятся «Рома» и «Наполи». Неаполитанцы занимают первую строчку в турнирной таблице Серии А, но потеря очков в Риме может лишить команду Конте статуса единоличного лидера.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рома» (Рим)
02.02.2025, Вс
22:45 МСК
«Наполи» (Неаполь)
|П1 - 3.10
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 23-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: Микаэль Фаббри
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|66
|57
|54
|231-199
|«Наполи»
|54
|57
|66
|199-231
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.01.2025
|«Рома»
|2:0
|«Айнтрахт»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Удинезе»
|1:2
|«Рома»
|Серия А
|23.01.2025
|«АЗ Алкар»
|1:0
|«Рома»
|Лига Европы
|17.01.2025
|«Рома»
|3:1
|«Дженоа»
|Серия А
|12.01.2025
|«Болонья»
|2:2
|«Рома»
|Серия А
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Наполи»
|2:1
|«Ювентус»
|Серия А
|18.01.2025
|«Аталанта»
|2:3
|«Наполи»
|Серия А
|12.01.2025
|«Наполи»
|2:0
|«Верона»
|Серия А
|04.01.2025
|«Фиорентина»
|0:3
|«Наполи»
|Серия А
|29.12.2024
|«Наполи»
|1:0
|«Венеция»
|Серия А
Последние пять матчей «Ромы» и «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.11.2024
|«Наполи»
|1:0
|«Рома»
|Серия А
|28.04.2024
|«Наполи»
|2:2
|«Рома»
|Серия А
|23.12.2023
|«Рома»
|2:0
|«Наполи»
|Серия А
|29.01.2023
|«Наполи»
|2:1
|«Рома»
|Серия А
|23.10.2022
|«Рома»
0:1
«Наполи»
Серия А
Перед 23-м туром «Рома» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, а «Наполи» - первое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|2. Интер
|21
|15
|5
|1
|55-18
|50
|3. Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|4. Лацио
|22
|12
|3
|7
|38-30
|39
|5. Ювентус
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|6. Фиорентина
|21
|10
|6
|5
|35-22
|36
|7. Милан
|21
|9
|7
|5
|32-23
|34
|8. Болонья
|21
|8
|10
|3
|33-27
|34
|9. Рома
|22
|8
|6
|8
|33-28
|30
|10. Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|11. Удинезе
|22
|7
|5
|10
|25-34
|26
|12. Дженоа
|22
|6
|8
|8
|20-30
|26
|13. Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|14. Эмполи
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
|15. Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|16. Парма
|22
|4
|8
|10
|28-39
|20
|17. Верона
|22
|6
|2
|14
|25-48
|20
|18. Лечче
|22
|5
|5
|12
|15-40
|20
|19. Венеция
|22
|3
|7
|12
|20-35
|16
|20. Монца
|22
|2
|7
|13
|20-33
|13
Если игроки «Наполи» готовились к предстоящей встрече в классическом недельном цикле, то «Рома» в четверг проводила крайне важный матч Лиги Европы. Римляне успешно справились с поставленной задачей, обыграв на своем поле «Айнтрахт» (2:0). Этот результат позволил команде Клаудио Раньери получить путевку в стыковой раунд плей-офф Лиги Европы и зарядиться положительной энергией. Сколько сил оставили на поле в тот вечер игроки «Ромы» и успеют ли они восстановиться к встрече с лидером национального первенства, покажет только сама игра на «Олимпико».
С возвращением на пост главного тренера Раньери игра «Ромы» постепенно преображается. Уже можно говорить о правильном балансе между линиями и стабилизации результатов. Но противостоять римскому клубу будет лучшая на данный момент команда Серии А. Пусть и несколько ослабленная после отъезда Хвичи Кварацхелии.
Неаполитанцы в предыдущем туре красиво разобрались с «Ювентусом», одержав дома волевую победу (2:1). К встрече с «Ромой» команда Конте подходит с семиматчевой победной серией в чемпионате, в ходе которой лишь однажды соперник смог поразить ворота Алекса Мерета больше одного раза. У «Наполи» абсолютно лучший показатель в Серии А по пропущенным мячам (15). Взломать лучшею линию обороны лиги римлянам будет крайне сложно. Особенно, учитывая, что в завершающей стадии атак подопечным Раньери частенько не хватает точности и фарта.
Не станем гадать над именем победителя, хотя коэффициенты довольно заманчивые. Остановим выбор на ставке на то, что вымотанные еврокубковыми баталиями игроки «Ромы» не смогут ни разу подобрать ключи к воротам «Наполи».
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Рома» - «Наполи» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор, и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Рома»: Марин (травма)
«Наполи»: Оливера, Буонджорно (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Торино»:
|Позиция
|«Рома»
|«Наполи»
|Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
|1. Мерет
|Вратарь
|Защитник
|5. Н'Дика
|22. Ди Лоренцо
|Защитник
|Защитник
|15. Хуммельс
|13. Ррахмани
|Защитник
|Защитник
|23. Манчини
|5. Жезус
|Защитник
|Защитник
|3. Анхелиньо
|37. Спинаццола
|Защитник
|Полузащитник
|16. Паредес
|68. Лоботка
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Коне
|99. Ангисса
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Пеллегрини
|8. Мактоминей
|Полузащитник
|Нападающий
|56. Салемакерс
|7. Нерес
|Нападающий
|Нападающий
|11. Довбик
|21. Политано
|Нападающий
|Нападающий
|21. Дибала
|11. Лукаку
|Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Раньери
|Антонио Конте
|Главный тренер
Вероятность победы «Ромы» аналитики БК PARI оценивают солидным коэффициентом 3.10. На ничью можно поставить за 3.20, а заключить пари на выигрыш «Наполи» - за 2.40.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1 - 6.00. На победу «Наполи» со счетом 0:1 или нулевую ничью можно заключить пари за 8.00. Выигрыш «Ромы» со счетом 1:0 котируется за 9.50.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Рома» - «Наполи» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор, и в соцсетях.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.45
«Наполи» - 2.75
«Аталанта» - 20.00
На чемпионство «Ромы» ставки принимаются с коэффициентом 5000.00.
Партнерский проект