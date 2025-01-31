Рома — Наполи, 2 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Если игроки «Наполи» готовились к предстоящей встрече в классическом недельном цикле, то «Рома» в четверг проводила крайне важный матч Лиги Европы. Римляне успешно справились с поставленной задачей, обыграв на своем поле «Айнтрахт» (2:0). Этот результат позволил команде Клаудио Раньери получить путевку в стыковой раунд плей-офф Лиги Европы и зарядиться положительной энергией. Сколько сил оставили на поле в тот вечер игроки «Ромы» и успеют ли они восстановиться к встрече с лидером национального первенства, покажет только сама игра на «Олимпико».

С возвращением на пост главного тренера Раньери игра «Ромы» постепенно преображается. Уже можно говорить о правильном балансе между линиями и стабилизации результатов. Но противостоять римскому клубу будет лучшая на данный момент команда Серии А. Пусть и несколько ослабленная после отъезда Хвичи Кварацхелии.

Неаполитанцы в предыдущем туре красиво разобрались с «Ювентусом», одержав дома волевую победу (2:1). К встрече с «Ромой» команда Конте подходит с семиматчевой победной серией в чемпионате, в ходе которой лишь однажды соперник смог поразить ворота Алекса Мерета больше одного раза. У «Наполи» абсолютно лучший показатель в Серии А по пропущенным мячам (15). Взломать лучшею линию обороны лиги римлянам будет крайне сложно. Особенно, учитывая, что в завершающей стадии атак подопечным Раньери частенько не хватает точности и фарта.

Не станем гадать над именем победителя, хотя коэффициенты довольно заманчивые. Остановим выбор на ставке на то, что вымотанные еврокубковыми баталиями игроки «Ромы» не смогут ни разу подобрать ключи к воротам «Наполи».