Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
31 января 12:30ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Рома — Наполи, 2 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Команда Антонио Конте попытается сохранить лидерство в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 2 февраля, в 23-м туре чемпионата Италии по футболу встретятся «Рома» и «Наполи». Неаполитанцы занимают первую строчку в турнирной таблице Серии А, но потеря очков в Риме может лишить команду Конте статуса единоличного лидера. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рома» (Рим)

02.02.2025, Вс

22:45 МСК

«Наполи» (Неаполь)

П1 - 3.10

Х - 3.20

П2 - 2.40

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 23-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья: Микаэль Фаббри

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рома»665754231-199
«Наполи»545766199-231

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.01.2025«Рома»2:0«Айнтрахт»Лига Европы
26.01.2025«Удинезе»1:2«Рома»Серия А
23.01.2025«АЗ Алкар»1:0«Рома»Лига Европы
17.01.2025«Рома»3:1«Дженоа»Серия А
12.01.2025«Болонья»2:2«Рома»Серия А

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Наполи»2:1«Ювентус»Серия А
18.01.2025«Аталанта»2:3«Наполи»Серия А
12.01.2025«Наполи»2:0«Верона»Серия А
04.01.2025«Фиорентина»0:3«Наполи»Серия А
29.12.2024«Наполи»1:0«Венеция»Серия А

Последние пять матчей «Ромы» и «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.11.2024«Наполи»1:0«Рома»Серия А
28.04.2024«Наполи»2:2«Рома»Серия А
23.12.2023«Рома»2:0«Наполи»Серия А
29.01.2023«Наполи»2:1«Рома»Серия А
23.10.2022«Рома»

0:1

«Наполи»

Серия А

Турнирное положение

Свернуть

Перед 23-м туром «Рома» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, а «Наполи» - первое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи22172337-1553
2. Интер21155155-1850
3. Аталанта22144448-2546
4. Лацио22123738-3039
5. Ювентус22813135-1937
6. Фиорентина21106535-2236
7. Милан2197532-2334
8. Болонья21810333-2734
9. Рома2286833-2830
10. Торино2268823-2626
11. Удинезе22751025-3426
12. Дженоа2268820-3026
13. Комо22571027-3622
14. Эмполи2249921-2921
15. Кальяри22561123-3621
16. Парма22481028-3920
17. Верона22621425-4820
18. Лечче22551215-4020
19. Венеция22371220-3516
20. Монца22271320-3313

Прогноз на матч

Свернуть

Если игроки «Наполи» готовились к предстоящей встрече в классическом недельном цикле, то «Рома» в четверг проводила крайне важный матч Лиги Европы. Римляне успешно справились с поставленной задачей, обыграв на своем поле «Айнтрахт» (2:0). Этот результат позволил команде Клаудио Раньери получить путевку в стыковой раунд плей-офф Лиги Европы и зарядиться положительной энергией. Сколько сил оставили на поле в тот вечер игроки «Ромы» и успеют ли они восстановиться к встрече с лидером национального первенства, покажет только сама игра на «Олимпико».

С возвращением на пост главного тренера Раньери игра «Ромы» постепенно преображается. Уже можно говорить о правильном балансе между линиями и стабилизации результатов. Но противостоять римскому клубу будет лучшая на данный момент команда Серии А. Пусть и несколько ослабленная после отъезда Хвичи Кварацхелии.

Неаполитанцы в предыдущем туре красиво разобрались с «Ювентусом», одержав дома волевую победу (2:1). К встрече с «Ромой» команда Конте подходит с семиматчевой победной серией в чемпионате, в ходе которой лишь однажды соперник смог поразить ворота Алекса Мерета больше одного раза. У «Наполи» абсолютно лучший показатель в Серии А по пропущенным мячам (15). Взломать лучшею линию обороны лиги римлянам будет крайне сложно. Особенно, учитывая, что в завершающей стадии атак подопечным Раньери частенько не хватает точности и фарта.

Не станем гадать над именем победителя, хотя коэффициенты довольно заманчивые. Остановим выбор на ставке на то, что вымотанные еврокубковыми баталиями игроки «Ромы» не смогут ни разу подобрать ключи к воротам «Наполи». 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Рома» - «Наполи» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор, и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери:

«Рома»: Марин (травма)

«Наполи»: Оливера, Буонджорно (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Торино»:

Позиция«Рома»«Наполи»Позиция
Вратарь99. Свилар1. МеретВратарь
Защитник5. Н'Дика22. Ди ЛоренцоЗащитник
Защитник15. Хуммельс13. РрахманиЗащитник
Защитник23. Манчини5. ЖезусЗащитник
Защитник3. Анхелиньо37. СпинаццолаЗащитник
Полузащитник16. Паредес68. ЛоботкаПолузащитник
Полузащитник 17. Коне 99. АнгиссаПолузащитник 
Полузащитник7. Пеллегрини8. МактоминейПолузащитник
Нападающий56. Салемакерс7. НересНападающий
Нападающий11. Довбик21. ПолитаноНападающий
Нападающий21. Дибала11. ЛукакуНападающий
Главный тренерКлаудио РаньериАнтонио КонтеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Вероятность победы «Ромы» аналитики БК PARI оценивают солидным коэффициентом 3.10. На ничью можно поставить за 3.20, а заключить пари на выигрыш «Наполи» - за 2.40.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Рома» - «Наполи»?

Свернуть

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1 - 6.00. На победу «Наполи» со счетом 0:1 или нулевую ничью можно заключить пари за 8.00. Выигрыш «Ромы» со счетом 1:0 котируется за 9.50.

Где бесплатно смотреть матч «Рома» - «Наполи»?

Свернуть

Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Рома» - «Наполи» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор, и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

Свернуть

Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.45

«Наполи» - 2.75

«Аталанта» - 20.00

На чемпионство «Ромы» ставки принимаются с коэффициентом 5000.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров