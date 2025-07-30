Аналитики PARI считают «Спартак» фаворитом матча Кубка России против «Ростова»

30 июля «Ростов» и «Спартак» встретятся в матче первого тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Коэффициент на успех «Спартака» в основное время — 1.97, что соответствует примерно 49% вероятности. Поставить на то, что выиграют ростовчане, можно за 3.80 (около 25%). Ничья котируется за 3.70 (приблизительно 26%).

На победу москвичей с учетом возможной серии пенальти предлагают котировку 1.55. Шансы хозяев оценили в 2.45.

Клиенты PARI уверены в успехе москвичей. На победу «Спартака» приходится около 88% от общего объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 8% сделано на «Ростов», еще приблизительно 4% — на ничью.

Букмекеры верят в то, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.77. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.05.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Ростов», и «Спартак», сыграет коэффициент 1.70. Обратный исход идет за 2.15. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.80.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что первой отличится команда Деяна Станковича, можно поставить за 1.67. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Ростова-на-Дону составляют 2.40.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 150 741 рубль. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 12.55 и включил в него пари на победу «Спартака» в основное время с коэффициентом 1.92. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 1 741 059 рублей.

Команды выступают в одной группе с махачкалинским «Динамо» и «Пари НН». «Спартак» — фаворит квартета, на первое место москвичей можно поставить за 1.43. Красно-белые в числе главных претендентов на трофей, заключить пари на их итоговый успех можно с коэффициентом 6.00. Сезон РПЛ команда Станковича начала с победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) и разгромного поражения от «Балтики» (0:3).

Ростовчане проиграли два стартовых матча чемпионата: «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:1). На победу команды Хонатана Альбы в Кубке дают коэффициент 15.00, а на то, что «Ростов» выиграет группу, можно сделать ставку за 4.20.

В прошлом сезоне «Спартак» трижды проиграл ростовчанам в Кубке, в том числе в матче за выход в финал турнира (1:2). Южане затем в Суперфинале в серии пенальти уступили ЦСКА.