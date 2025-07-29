Ростов - Спартак, 30 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

За прошлый сезон команды успели прилично надоесть друг другу. Пять матчей в течение семи месяцев - это, конечно, слишком много. Трижды они соперничали в кубковом розыгрыше, дважды - в чемпионате. «Ростов» победил три раза, «Спартак» - два. Ничьих в этой серии не было.

Новую кампанию и те, и другие начали неудачно. Южане при достойной игре не заработали ни одного очка на сдвоенном выезде в Санкт-Петербург и в Москву к «Динамо». Красно-белые сдержанный оптимизм от стартовой победы над махачкалинским «Динамо» перечеркнули домашними 0:3 от «Балтики». Давно зрители массово не уходили с «Лукойл Арены» задолго до финального свистка - в прошлую субботу это происходило. Уважающая себя команда на такие удары реагирует запредельной самоотдачей в ближайшем матче. Игра в Ростове-на-Дону покажет, контролирует ли Станкович коллектив и насколько футболистам дорог сербский тренер.

Кубковый турнир в нынешнем формате способствует кадровым и тактическим экспериментам. Цена ошибки на групповой стадии ниже, чем в чемпионате. Шанс показать себя получат резервисты, заскучавшие в запасе. Все это в комплексе позволяет понадеяться на активные действия с обеих сторон, а значит, и результативный футбол. Наш выбор в этой паре: обе забьют.