Ростов - Спартак, 30 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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На этой неделе стартует самый массовый футбольный турнир страны - FONBET Кубок России по футболу. Московский «Спартак» начнет поход за трофеем в Ростове-на-Дону. Удастся ли Станковичу и его футболистам поднять настроение себе и своим многочисленным болельщикам после разгрома от «Балтики»?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа С, 1-й тур
Стадион: «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|20
|14
|40
|87-126
|«Спартак»
|40
|14
|20
|126-87
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Динамо» Москва
1:0
«Ростов»
РПЛ
|20.07.2025
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|12.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Факел»
Товарищеский матч
|09.07.2025
|«Ростов»
2:1
«Динамо» Махачкала
Товарищеский матч
|05.07.2025
|«Краснодар»
4:2
«Ростов»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Спартак»
0:3
«Балтика»
РПЛ
|19.07.2025
|«Спартак»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|13.07.2025
|«Спартак»
4:1
«Спартак» Суботица
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Спартак»
2:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|29.06.2025
|«Спартак»
3:1
«Торпедо»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
FONBET Кубок России
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|27.11.2024
|«Ростов»
2:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
|05.11.2024
|«Спартак»
0:1
«Ростов»
FONBET Кубок России
|05.10.2025
|«Спартак»
3:0
«Ростов»
РПЛ
30.07.2025. 18:30. «Динамо» Мх – «Пари Нижний Новгород»
30.07.2025. 20:45. «Ростов» – «Спартак»
12.08.2025. 20:45. «Спартак» – «Динамо» Мх
14.08.2025. 19:30. «Пари Нижний Новгород» – «Ростов»
26.08.2025. 20:45. «Спартак» – «Пари Нижний Новгород»
27.08.2025. 20:45. «Ростов» – «Динамо» Мх
16.09.2025. 13:00. «Пари Нижний Новгород» – «Динамо» Мх
16.09.2025. 13:00. «Спартак» – «Ростов»
30.09.2025. 13:00. «Динамо» Мх – «Ростов»
30.09.2025. 13:00. «Пари Нижний Новгород» – «Спартак»
21.10.2025. 13:00. «Ростов» – «Пари Нижний Новгород»
21.10.2025. 13:00. «Динамо» Мх – «Спартак»
За прошлый сезон команды успели прилично надоесть друг другу. Пять матчей в течение семи месяцев - это, конечно, слишком много. Трижды они соперничали в кубковом розыгрыше, дважды - в чемпионате. «Ростов» победил три раза, «Спартак» - два. Ничьих в этой серии не было.
Новую кампанию и те, и другие начали неудачно. Южане при достойной игре не заработали ни одного очка на сдвоенном выезде в Санкт-Петербург и в Москву к «Динамо». Красно-белые сдержанный оптимизм от стартовой победы над махачкалинским «Динамо» перечеркнули домашними 0:3 от «Балтики». Давно зрители массово не уходили с «Лукойл Арены» задолго до финального свистка - в прошлую субботу это происходило. Уважающая себя команда на такие удары реагирует запредельной самоотдачей в ближайшем матче. Игра в Ростове-на-Дону покажет, контролирует ли Станкович коллектив и насколько футболистам дорог сербский тренер.
Кубковый турнир в нынешнем формате способствует кадровым и тактическим экспериментам. Цена ошибки на групповой стадии ниже, чем в чемпионате. Шанс показать себя получат резервисты, заскучавшие в запасе. Все это в комплексе позволяет понадеяться на активные действия с обеих сторон, а значит, и результативный футбол. Наш выбор в этой паре: обе забьют.
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В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ростов»: нет
«Спартак»: Бонгонда (травма), Умяров (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Спартак»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|71. Одоевский
|Вратарь
|Защитник
|82. Хлусевич
|40. Вахания
|Защитник
|Защитник
|4. Дуарте
|22. Семенчук
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|78. Чистяков
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|6. Тарасов
|Защитник
|Полузащитник
|25. Пруцев
|8. Миронов
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Зобнин
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Зорин
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Дмитриев
|73. Азнауров
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Гарсия
|9. Мохеби
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|91. Шамонин
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Аналитики «Фонбет» оценили вероятность успеха ростовчан в основное время высоким коэффициентом 3.85. Ничья по итогам 90 минут котируется в конторе за 3.70, а победа москвичей - за 1.92.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на результативную ничью 1:1.
Смотреть матчи Кубка России онлайн бесплатно можно на ресурсах холдинга «Матч».
Билеты на игру уже доступны на официальном сайте донского клуба. В кубковом турнире паспорт болельщика не требуется.
Помимо этих двух клубов в четверку C жребий определил махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».