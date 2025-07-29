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28 июля 12:07ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Ростов - Спартак, 30 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Как отреагируют красно-белые на позорное поражение дома?
Валентин Васильев

На этой неделе стартует самый массовый футбольный турнир страны - FONBET Кубок России по футболу. Московский «Спартак» начнет поход за трофеем в Ростове-на-Дону. Удастся ли Станковичу и его футболистам поднять настроение себе и своим многочисленным болельщикам после разгрома от «Балтики»? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

30.07.2025, Ср

20:45 МСК

«Спартак» (Москва) 

П1 - 3.85

Х - 3.70

П2 - 1.92

Турнир:  FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа С, 1-й тур

Стадион: «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»20144087-126
«Спартак» 401420126-87

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Динамо» Москва

1:0

«Ростов»

РПЛ

20.07.2025«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

12.07.2025«Ростов»

0:2

«Факел»

Товарищеский матч

09.07.2025«Ростов»

2:1

«Динамо» Махачкала

Товарищеский матч

05.07.2025«Краснодар»

4:2

«Ростов»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Спартак»

0:3

«Балтика»

РПЛ

19.07.2025«Спартак»

1:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

13.07.2025«Спартак»

4:1

«Спартак» Суботица

Товарищеский матч

06.07.2025«Спартак»

2:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

29.06.2025«Спартак»

3:1

«Торпедо»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

FONBET Кубок России

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

27.11.2024«Ростов»

2:1

«Спартак»

FONBET Кубок России

05.11.2024«Спартак»

0:1

«Ростов»

FONBET Кубок России

05.10.2025«Спартак»

3:0

«Ростов»

РПЛ

Календарь игр группы C

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30.07.2025.   18:30. «Динамо»  Мх – «Пари Нижний Новгород»
30.07.2025.   20:45. «Ростов» – «Спартак»
12.08.2025.   20:45. «Спартак» – «Динамо»  Мх
14.08.2025.   19:30. «Пари Нижний Новгород» – «Ростов»
26.08.2025.   20:45. «Спартак» – «Пари Нижний Новгород»
27.08.2025.   20:45. «Ростов» – «Динамо»  Мх
16.09.2025.   13:00. «Пари Нижний Новгород» – «Динамо»  Мх
16.09.2025.   13:00. «Спартак» – «Ростов»
30.09.2025.   13:00. «Динамо»  Мх – «Ростов»
30.09.2025.   13:00. «Пари Нижний Новгород» – «Спартак»
21.10.2025.   13:00. «Ростов» – «Пари Нижний Новгород»
21.10.2025.   13:00. «Динамо»  Мх – «Спартак»

Прогноз на матч

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За прошлый сезон команды успели прилично надоесть друг другу. Пять матчей в течение семи месяцев - это, конечно, слишком много. Трижды они соперничали в кубковом розыгрыше, дважды - в чемпионате. «Ростов» победил три раза, «Спартак» - два. Ничьих в этой серии не было. 

Новую кампанию и те, и другие начали неудачно. Южане при достойной игре не заработали ни одного очка на сдвоенном выезде в Санкт-Петербург и в Москву к «Динамо». Красно-белые сдержанный оптимизм от стартовой победы над махачкалинским «Динамо» перечеркнули домашними 0:3 от «Балтики». Давно зрители массово не уходили с «Лукойл Арены» задолго до финального свистка - в прошлую субботу это происходило. Уважающая себя команда на такие удары реагирует запредельной самоотдачей в ближайшем матче. Игра в Ростове-на-Дону покажет, контролирует ли Станкович коллектив и насколько футболистам дорог сербский тренер.

Кубковый турнир в нынешнем формате способствует кадровым и тактическим экспериментам. Цена ошибки на групповой стадии ниже, чем в чемпионате. Шанс показать себя получат резервисты, заскучавшие в запасе. Все это в комплексе позволяет понадеяться на активные действия с обеих сторон, а значит, и результативный футбол. Наш выбор в этой паре: обе забьют. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ростов»: нет

«Спартак»: Бонгонда (травма), Умяров (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Спартак»:

Позиция«Спартак»«Ростов»Позиция
Вратарь1. Помазун71. ОдоевскийВратарь
Защитник82. Хлусевич40. Вахания Защитник
Защитник4. Дуарте22. СеменчукЗащитник
Защитник68. Литвинов78. ЧистяковЗащитник
Защитник2. Рябчук6. ТарасовЗащитник
Полузащитник25. Пруцев8. МироновПолузащитник
Полузащитник 47. Зобнин58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник28. Зорин19. БайрамянПолузащитник
Нападающий27. Дмитриев73. АзнауровПолузащитник
Нападающий11. Гарсия9. МохебиНападающий
Нападающий9. Угальде91. ШамонинНападающий
Главный тренерДеян СтанковичДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики «Фонбет» оценили вероятность успеха ростовчан в основное время высоким коэффициентом 3.85. Ничья по итогам 90 минут котируется в конторе за 3.70, а победа москвичей - за 1.92.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ростов» - «Спартак»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на результативную ничью 1:1.

Где смотреть бесплатно матч «Ростов» - «Спартак»?

Смотреть матчи Кубка России онлайн бесплатно можно на ресурсах холдинга «Матч».

Где купить билеты на матч «Ростов» - «Спартак»?

Билеты на игру уже доступны на официальном сайте донского клуба. В кубковом турнире паспорт болельщика не требуется.

Кто еще играет в группе с «Ростовом» и «Спартаком»?

Помимо этих двух клубов в четверку C жребий определил махачкалинское «Динамо»  и  «Пари Нижний Новгород».

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