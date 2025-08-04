Клиенты PARI ставят на «Рубин» в матче 3-го тура РПЛ с «Сочи»

4 августа «Рубин» сыграет с «Сочи» в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги. Соперники встретятся на стадионе «Казань-Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом «Рубин». Ставки на победу казанской команды принимаются по коэффициенту 1.90, что соответствует 50% вероятности. Заключить пари на успех «Сочи» можно за 3.85, если же соперники поделят очки, сыграет ставка за 3.75. Эти котировки выражают вероятности 24% и 26%.

Клиенты PARI согласны с оценками букмекеров. 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Рубина».

Аналитики ожидают, что соперники покажут результативную игру. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.95. При этом букмекеры считают, что команды обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.75. Если же забьет только «Рубин», сыграет ставка за 3.50.

Наиболее вероятным результатом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 7.50. Минимальная победа казанцев со счетом 1:0 котируется за 8.00.

«Рубин» начал турнир с победы над «Ахматом» (2:0). Во втором туре казанцы смогли дать отпор «Зениту», поделив очки с петербуржцами (2:2). Сейчас команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице с четырьмя очками. Несмотря на уверенный старт казанского клуба, букмекеры не верят, что Рашид Рахимов сможет привести свою команду к чемпионству в этом сезоне — ставки на триумф «Рубина» принимаются по коэффициенту 250.00.

«Сочи» же разгромно проиграл в первых двух турах, уступив «Локомотиву» (0:3) и «Акрону» (0:4). Южане пропустили больше всех мячей на этом отрезке, за счет чего оказались в самом конце турнирной таблицы. Победа «Сочи» в текущем сезоне котируется за 1000.00.