Пользователи PARI верят в победу «Спартака» над «Рубином» в РПЛ

23 августа «Рубин» и «Спартак» встретятся в матче шестого тура РПЛ. Поединок пройдет в Казани и начнется в 14:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают, что у гостей больше шансов победить. Коэффициент на успех «Спартака» — 2,13, что соответствует примерно 45% вероятности. Поставить на то, что выиграют казанцы, можно за 3,40 (около 28%). Ничья котируется за 3,65 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе москвичей. На победу «Спартака» приходится около 84% от общего объема ставок на исход матча. Примерно 11% сделано на «Рубин», еще приблизительно 5% — на ничью.

Букмекеры не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1,90. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1,93.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Рубин», и «Спартак», сыграет коэффициент 1,75. Обратный исход идет за 2,10. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2,90.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7,00. На то, что первой отличится команда Деяна Станковича, можно поставить за 1,75. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Ростова-на-Дону составляют 2,30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 595 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из 11 событий с общим коэффициентом 5,25 и включил в него пари на то, что в матче будут голы (ТБ 0,5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1,05. В случае успеха чистый выигрыш беттора составит 2 528 750 рублей.

«Рубин» набрал 10 очков в первых пяти турах и идет на четвертой позиции в турнирной таблице. В своем последнем матче команда из Татарстана победила дома «Ростов» 1:0. На чемпионство казанского клуба можно поставить с коэффициентом 100,00, а на то, что он окажется в топ-3, можно сделать ставку за 22,00.

«Спартак» набрал всего лишь пять очков в пяти матчах и занимает 13-е место. В последнем туре москвичи упустили победу над санкт-петербургским «Зенитом» (2:2), пропустив гол в большинстве и не реализовав пенальти на последних минутах. На чемпионство красно-белых дают коэффициент 12,00, а на то, что спартаковцы окажутся в тройке сильнейших, можно сделать ставку за 2,80.

В прошлом сезоне клубы играли между собой два раза, обменявшись домашними победами. В Москве «Спартак» выиграл 1:0, а в Казани «Рубин» взял реванш со счетом 2:1.