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10 июля 17:45ГлавнаяНовости

Уимблдон, четвертьфинал Рублев — Джокович: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

Большой матч на английских кортах
Александр Бокулёв
Джокович и Рублев (слева направо). Источник: Reuters
Джокович и Рублев (слева направо). Источник: Reuters

Во вторник, 11 июля, на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоится четвертьфинал Уимблдона между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем. Начало встречи — не ранее 16:30 по московскому времени.

На российском телевидении трансляции топовых международных турниров по теннису не проводятся. Смотреть онлайн матч между Рублевым и Джоковичем можно через канал Eurosport и его платформу Eurosport Player. Бесплатная трансляция доступна для верифицированных пользователей букмекерской конторы Winline, также эфиры проводятся в тематических группах в социальных сетях.

Рублев впервые дошел до четвертьфинала Уимблдона, шансы на новую победу у него, по мнению букмекеров, минимальные. Джокович же победил в четырех последних розыгрышах этого турнира и считается главным фаворитом на титул.

ПРОГНОЗ И СТАВКА НА МАТЧ РУБЛЕВ - ДЖОКОВИЧ
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