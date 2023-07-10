Уимблдон, четвертьфинал Рублев — Джокович: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

Во вторник, 11 июля, на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоится четвертьфинал Уимблдона между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем. Начало встречи — не ранее 16:30 по московскому времени.

На российском телевидении трансляции топовых международных турниров по теннису не проводятся. Смотреть онлайн матч между Рублевым и Джоковичем можно через канал Eurosport и его платформу Eurosport Player. Бесплатная трансляция доступна для верифицированных пользователей букмекерской конторы Winline, также эфиры проводятся в тематических группах в социальных сетях.

Рублев впервые дошел до четвертьфинала Уимблдона, шансы на новую победу у него, по мнению букмекеров, минимальные. Джокович же победил в четырех последних розыгрышах этого турнира и считается главным фаворитом на титул.