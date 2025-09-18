Российские болельщики активно поддерживают идею включения лучшего игрока Лиги PARI Ильи Сафронова в список номинантов на «Золотой мяч».

Российские фанаты подвергли настоящей атаке соцсети Ballon d'Or, буквально заполонив их аккаунт фамилией Сафронов. В посте о номинантах болельщики активно призывают организаторов премии обратить внимание на игрока «Ротора». Среди прочих свои обращения в поддержку Сафронова оставили известный комментатор Дмитрий Губерниев и блогер Luxury Girl.

Число сторонников включения Сафронова в список номинантов на «Золотой мяч» растет день ото дня. Петицию о включении Сафронова в шорт-лист соискателей престижной награды к данному моменту подписали почти 300 человек.

Ознакомиться с полным текстом петиции и заполнить форму для подписи можно на сайте. Форма открыта до 22 сентября. Успейте поддержать Сафронова до начала торжественной церемонии — подпишите петицию и помогите донести голоса миллионов российских болельщиков до Парижа.

Сафронов, выступающий за «Ротор», был признан ключевой фигурой своей команды по итогам голосования, организованного Лигой PARI и проходившего с 9 по 13 сентября. Футболист заслуженно считается одной из главных звезд лиги. Его результативные действия, техническая точность, лидерские качества и вклад в командные успехи вызвали всеобщее одобрение в фанатском сообществе.

Официальная церемония вручения премии «Золотой мяч» состоится 22 сентября 2025 года в Париже. Действующий обладатель награды — полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.