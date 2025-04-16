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17 апреля 8:24ГлавнаяНовости

«Пари и побеждай» и Сергачев собрали 882 000 рублей на ремонт спортзала в Центре детского творчества в Нижневартовске

Тренироваться в новых улучшенных условиях детям будет интересно и увлекательно
Валентин Васильев

 Проект «Пари с Сергачевым», который запустили Михаил Сергачев и благотворительный фонд «Пари и побеждай», длится уже более шести месяцев. В марте благодаря четырем голам и пяти голевым передачам российского защитника «Юты» удалось собрать 882 000 рублей.  

Средства пойдут на ремонт спортивного зала в Центре детского творчества в Нижневартовске. Партнеры помогут создать комфортное и безопасное пространство для занятий спортом. Тренироваться в новых улучшенных условиях детям будет интересно и увлекательно.

«Для нас большая честь стать победителями гранта благотворительного фонда «Пари и побеждай». Эта победа — не просто возможность обновить спортивный зал, а настоящий шаг в будущее для наших детей. Современная, безопасная и комфортная инфраструктура — это то, что нужно для развития спорта, творчества и здорового образа жизни. Реконструкция зала позволит нам развивать новые секции и привлекать еще больше ребят к активному досугу», заявила директор Центра детского творчества Альбина Гаязовна Ахметзянова.

Проект «Пари с Сергачевым» проходит на протяжении всего сезона НХЛ 2024/25. Каждое результативное действие хоккеиста оценивается в 98 тысяч рублей. Собранные средства идут на реконструкцию стадионов и спортивных залов. Ежемесячно команда благотворительного фонда «Пари и побеждай» выбирает один спортивный объект для оказания помощи. 

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Март стал самым результативным месяцем в НХЛ для Сергачева с начала года. Сразу в двух победных матчах — против «Баффало» (5:2) и «Чикаго» (5:2) — российский защитник «Юты» набирал по два очка. За апрель в копилку Сергачева добавилось еще шесть очков в матчах «Виннипегом» (4:1), «Сиэтлом» (7:1), «Далласом» (3:5) и «Сент-Луисом» (1:6). Фонд пополнится на 588 000 рублей.

Ранее фонд «Пари и побеждай» совместно с Михаилом Сергачевым выбрали для модернизации и реконструкции детскую спортивную школу в Наровчате, школу-интернат «Эверест» в Екатеринбурге, баскетбольную площадку в парке «Солнечная поляна» в Нижнекамске, зал спортивной школы в городе Лихославле и стадион в психоневрологическом интернате «Солнечный мир» в Красноярске.

Если вы хотите, чтобы в вашем городе модернизировали спортивную площадку, футбольное поле или другой спортивный объект, заполняйте заявку на сайте проекта.

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