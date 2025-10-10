Ведомости
Дмитрий Губерниев спрогнозировал минимум голов в центральном матче тура Лиги PARI

Прогноз амбассадора PARI на игру «Шинник» - «Факел»
Валентин Васильев
Источник: PARI
Источник: PARI

11 октября в четырнадцатом туре Лиги PARI «Шинник» сыграет на своем поле с воронежским «Факелом». Матч PARI тура начнется в 17:00 по московскому времени на стадионе «Шинник» в Ярославле. Амбассадор букмекерской компании PARI, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим прогнозом на эту встречу.

«А в Лиге PARI опять дают огня! На первом месте «Спартак» из Костромы, у главных же фаворитов пока проблемы. «Урал в гостях с КАМАЗом попал на 1:5. А вот споткнется ли еще один преследователь Костромы, «Факел», проверим в матче «наглецов из Воронежа» против «Шинника». Матч тура PARI – 11 октября в Ярославле!

Мой большой приятель и звезда эфира Игорь Шалимов оставил Олегу Василенко отличное наследство. «Факел» за счет всего одной победы оторвался от «Урала» и вплотную приблизился к лидеру. А на такой успешной волне можно и до первого места доиграться», — поделился Губерниев.

Он заметил, что у «Факела» и «Шинника» в этом сезоне всего по две игры с тоталом больше 2.5. «Я бы и сейчас выбрал «низ». Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.45», — добавил Губерниев.

Отметим, что аналитики PARI считают фаворитом матча «Факел». Коэффициент на победу воронежской команды составляет 2.35, что соответствует 40% вероятности. Поставить на ничью можно за 2.90 (33%). Коэффициент на победу «Шинника» составляет 3.55 (27%).

