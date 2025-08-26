Ведомости
«Не опозорь себя»: Шпилевский раскрыл, как удалось сделать из Кокорина лидера «Ариса»

Интересное от главного тренера «Нижнего Новгорода»
Руслан Ипполитов
Источник: БЕТСИТИ

Гостем подкаста Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, стал главный тренер «Нижнего Новгорода».

Специалист рассказал о работе с российским нападающим Александром Кокориным в кипрском «Арисе».

Алексей, как вам удалось сохранить Александра Кокорина в статусе человека, который бегает за мячом, а не за шампанским?

Первое, что я ему сказал, когда он пришел: «Саш, ты несомненная звезда этого чемпионата. Ты вместе с Андреем Аршавиным – самый талантливый футболист в российском футболе». Наверное, добавлю еще Марата Измайлова, вот эта тройка. Первый год он был в аренде, у него был шанс еще вернуться в «Фиорентину».

Я сказал: «Саша, тебя знают как топ-футболиста, не опозорь себя. Не упади ниже планки». Это был самый основной мой посыл. И потом только личные требования к тренировке. Саша был всегда лидером, он помогал всем — и молодым. Я никогда не ощущал, что он в раздевалке себя ведет как суперзвезда, как-то высокомерно. Наоборот. Меня настолько эта ситуация удивила в положительную сторону. 

У вас есть объяснение, почему он состоялся не как большая звезда, а в основном как герой мемов?

Некорректно что-то мне сейчас про Сашу рассказывать. Мы с ним долго разговаривали, я о нем знаю больше, чем общество. Вкратце он в юном возрасте подписал большие контракты, стимул уехать в Европу был не таким, как если бы контракт был маленький. 

Я помню на примере Александра Глеба, которого мой отец как агент курировал. И какая зарплата у него была в Беларуси, и что были предложения из России, но человек стремился уехать в Европу. И уехал в Европу на очень маленькие деньги, где было сложно и трудно.

Вы имеете ввиду «Штутгарт»?

Да.

Там были маленькие деньги?

Очень маленькие. 

Это является тайной? Чтобы понимать порядок.

Ту сумму, которую Игорь Денисов озвучивал, что должен получать детский тренер.

5 000 евро?

Еще марок тогда.

Также Шпилевский рассказал, почему решил возглавить «Нижний Новгород».

Не надо скрывать, что мы уже общались с руководством, с Глебом Сергеевичем, с Давидом, с Максимом. На тот момент я был в «Арисе». Мы были или в сезоне, или как раз стали чемпионами и готовились к Лиге чемпионов. У меня был еще действующий контракт, я не мог на тот момент перейти. 

У меня были другие амбиции, стремление идти дальше. Я поиграл в еврокубках. При всем уважении к моему составу, который я безумно любил и люблю, и до сих пор вспоминаю с ностальгией, я почувствовал, что мы не уступаем, что наши идеи работают, и хотелось поработать на другом уровне. У меня были предложения, но из-за разных обстоятельств не сошлись.

Мы в семье обсудили, все давили: «Алексей, подожди, твой вариант, который тебе больше подходит, он поступит. Может, через неделю, может, через месяц-два-три». Я сказал себе: «Нет». Я такой человек, что если я в отпуске неделю без футбола, у меня уже голову сносит. 

Я понял, что хочу быть в деле, нарабатывать то, что делал, хочу быть с новым коллективом, хочу начать строить новый проект. В начале и в «Кайрате» было тяжело. Новые идеи к чему-то приводят: надо доставать людей из комфортной зоны, их в чем-то убеждать, изменения вносить. В «Арисе» было то же самое, на это надо время. 

Потом поступил звонок от «Пари НН» еще раз, я созвонился с губернатором, с руководством. Обсудили, предложили опцию, представили проект. После того, как ко мне обратились, мы со штабом проанализировали весь прошлый сезон: я знал, как команда играла, как действовала. Я знал, что будет очень тяжело. Я знал, что риск огромный может быть для той репутации, которую мы очень большим трудом сделали за 3,5 года в «Арисе». И менять команду за 4-5 недель до сезона будет нелегко. Я это знал, меня предупреждали. Но мы всё обсудили. Потом, когда мы пожали руки, я сказал штабу: «Всё, ребята, надо делать, это сумасшедший шанс – Российская премьер-лига».

Подкаст Cappuccino&Catenaccio выходит при поддержке БЕТСИТИ.  Посмотреть выпуск можно здесь.

Ранее по теме:В российском футболе появился новый трофей

