В российском футболе появился новый трофей

Три клуба-партнера букмекерской компании БЕТСИТИ , представляющие морские регионы, сразятся за уникальный трофей в рамках РПЛ.

Айдентика турнира вдохновлена легендарной настольной игрой «Морской бой», популярной у многих поколений. Организаторы перенесли её дух на футбольное поле, чтобы создать дополнительную интригующую повестку в рамках чемпионата.

БЕТСИТИ Кубок Морского боя будет разыгран по результатам очных встреч между тремя командами-участницами в матчах РПЛ. Клуб, набравший наибольшее количество очков в этих играх, будет объявлен победителем и получит специальный трофей.

В воскресенье был сыгран первый матч, в котором «Балтика» на выезде одержала победу над «Сочи» со счетом 2:0.

Оставшиеся матчи в рамках Кубка:



27-28 сентября 2025 года: «Динамо» (Махачкала) — «Сочи»

4-5 октября 2025 года: «Балтика» — «Динамо» (Махачкала)

29 ноября - 1 декабря: «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)

20-22 марта 2026 года: «Балтика» — «Сочи»

3-4 апреля 2026 года: «Динамо» (Махачкала) — «Балтика»