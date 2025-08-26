Ведомости
В российском футболе появился новый трофей

Три клуба поборются за БЕТСИТИ Кубок Морского боя
Руслан Ипполитов
Источник: БЕТСИТИ
Источник: БЕТСИТИ

Три клуба-партнера букмекерской компании БЕТСИТИ, представляющие морские регионы, сразятся за уникальный трофей в рамках РПЛ.

Айдентика турнира вдохновлена легендарной настольной игрой «Морской бой», популярной у многих поколений. Организаторы перенесли её дух на футбольное поле, чтобы создать дополнительную интригующую повестку в рамках чемпионата.

БЕТСИТИ Кубок Морского боя будет разыгран по результатам очных встреч между тремя командами-участницами в матчах РПЛ. Клуб, набравший наибольшее количество очков в этих играх, будет объявлен победителем и получит специальный трофей.

В воскресенье был сыгран первый матч, в котором «Балтика» на выезде одержала победу над «Сочи» со счетом 2:0.

Оставшиеся матчи в рамках Кубка:

27-28 сентября 2025 года: «Динамо» (Махачкала) «Сочи»
4-5 октября 2025 года: «Балтика» «Динамо» (Махачкала)
29 ноября - 1 декабря: «Сочи» «Динамо» (Махачкала)

20-22 марта 2026 года: «Балтика» «Сочи»
3-4 апреля 2026 года: «Динамо» (Махачкала) «Балтика»

1024х1280.jpg
Источник: БЕТСИТИ
