Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ

Партнерский проект
11 сентября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА и «Трактор». Встреча состоится в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников, а также изучили ставки клиентов на предстоящее топ-событие.
В преддверии игры букмекеры считают шансы команд практически равными, но отдают чуть больше предпочтений СКА. Коэффициент на успех «армейцев» в основное время — 2.35, что соответствует примерно 41% вероятности. На успех «Трактора» по итогам трех периодов можно поставить за 2.50 (около 39%). Вероятность ничейного исхода котируется за 4.70 (приблизительно 20%).
Котировки на победу СКА с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.85. Итоговый успех «Трактора» можно спрогнозировать по коэффициенту 1.95.
Клиенты PARI склоняются к тому, что в основное время матч завершится, скорее, ничьей. На мирный исход приходится 42% от общего объема ставок на результат игры по итогам трех периодов. Еще 39% от всего объема пари сделано на победу хозяев, а 19% — на успех гостей. В общем объеме ставок на окончательный итог встречи преимущество на стороне СКА — соотношение 59% на 41% в пользу петербургских «армейцев».
Аналитики PARI ждут, что соперники забросят на двоих как минимум пять шайб. Ставки на тотал больше 4.5 по голам принимаются за 1.50, противоположный вариант доступен за 2.55. В линии PARI также можно спрогнозировать ход развития событий в игре. Если счет в матче откроет команда амбассадора PARI Игоря Ларионова, сыграет ставка с коэффициентом 1.85. Поставить на то, что первым шайбу забросит коллектив Бенуа Гру, можно за 1.92.
Самая крупная ставка среди клиентов PARI на встречу двукратного обладателя и двукратного финалиста Кубка Гагарина — 500 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, поставив на СКА с нулевой форой по коэффициенту 1.90. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 450 000 рублей.
Клиентам PARI также доступны ставки на итоги сезона КХЛ-2025/26. Главным претендентом на завоевание Кубка Гагарина считается действующий обладатель трофея «Локомотив». Пари на второй подряд триумф ярославцев будет рассчитано за 6.50. «Трактор» — четвертый по силам фаворит сезона (9.00), а СКА — лишь шестой (12.00). Шансы «Трактора» на победу в Восточной конференции оцениваются коэффициентом 5.00, поставить на первое место СКА на Западе можно за 8.00.
Обе команды неудачно начали сезон. Петербуржцы проиграли на старте регулярки китайскому «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и нижегородскому «Торпедо» (2:3 в овертайме). «Трактор» же уступил ярославскому «Локомотиву» (1:2 по буллитам), казахстанскому «Барысу» (3:4 ОТ), но затем обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (4:3). В прошлом сезоне «Трактор» обыграл СКА в обеих личных встречах — 3:0 в сентябре в Санкт-Петербурге и 4:2 в Челябинске в марте.