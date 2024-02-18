Хоккей, матч СКА — Торпедо: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

На воскресенье, 18 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запланировано пять матчей. Лидер сезона, санкт-петербургский СКА, на своей площадке принимает нижегородское “Торпедо”. Встреча начнется в 17:00 по столичному времени.

Игра пройдет в санкт-петербургском Ледовом дворце, рассчитанном на 12 500 зрителей. Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте СКА. Стоимость билетов - от 1050 до 1170 рублей.

В этом году команды еще не встречались. Зато в прошлом провели между собой целых девять матчей, включая полуфинальную серию плей-офф Западной конференции. Армейцы выиграли ее всухую - со счетом 4:0.

В новом сезоне соперники находятся далековато друг от друга в таблице: нижегородцы отстают от лидера на 17 очков, занимая шестое место на “Западе”. СКА идет первым, но комфортным его положение не назовешь: “Динамо” идет всего в одном очке от питерцев, “Локомотив” - в двух. То есть смена лидера может произойти в любой момент.

Впрочем, аналитики PARI считают, что СКА и сегодня сохранит первое место. Ставки на итоговую победу армейцев принимаются по котировке 1.35. Коэффициент на гостей значительно выше - 3.20.