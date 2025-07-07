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7 июля 13:50ГлавнаяНовости

Мусаев о конкуренции Смолова с Кордобой и Сперцяном

«Он внёс свой вклад, забил несколько важных мячей»
Руслан Ипполитов
Фото: официальный сайт ФК «Краснодар»
Фото: официальный сайт ФК «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» дал большое интервью в подкасте Cappuccino & Catenaccio, которое выходит при поддержке БЕТСИТИ. Зашел разговор и ороли Федора Смолова в чемпионском сезоне.

– Что дал Фёдор Смолов команде в чемпионском сезоне? И можно ли с таким приятным, как у Феди, лицом быть вожаком раздевалки?

– В раздевалке не было одного вожака. Целая группа людей проявляла лидерские качества. У Федора большой опыт и, конечно, была большая мотивация стать чемпионом. Вопрос его игрового времени – это… Для меня он – центральный нападающий.

То есть, он понимал, когда приходил, что он может играть справа, «десятку», слева или центрального нападающего. Там Джон Кордоба, тяжело с ним конкурировать. Но когда Фёдор выходил, было хорошо. Десятый номер – это Эдик Сперцян, остаются фланги. Но на флангах, как по мне, Смолову не очень комфортно. И поэтому его время было меньше, чем ожидалось. Он внёс свой вклад, он забил несколько важных мячей, сыграл ряд хороших матчей.

Разделять на то, что кто-то один был вожаком в раздевалке, я не могу. Их была целая группа.

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