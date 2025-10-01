Ведомости
Новым главным редактором «Советского спорта» назначен Сергей Бреговский

Перемены в старейшем спортивном издании страны

Новым главным редактором «Советского спорта» стал Сергей Бреговский. На этом посту он сменил Евгения Слюсаренко, который возглавил Высший редакционный совет издания. Сергей также занял пост директора по развитию, в функционал которого входит управление продуктом и разработкой «Совспорта».  

Сергей Бреговский в спортивной журналистике с 2005 года. Начинал редактором новостной ленты в спортивном отделе «Газеты.ru», позже там же работал корреспондентом и выпускающим редактором. Долгое время занимал должности главного редактора Avto.ru и Carsguru. Вернулся в спортивную тематику благодаря радиостанции «Спорт FM», куда пришел главным редактором сайта. За короткий срок Сергей увеличил его посещаемость с 30 тысяч до 2,5 млн пользователей в месяц, вывел издание на восьмое место по цитируемости в «Медиалогии». В 2018 году Сергей Бреговский перешёл в Metaratings.ru, где как главный редактор запускал проект с нуля. Сегодня издание входит в число самых цитируемых спортивных СМИ в стране. В роли CPO развивал Metaratings.ru как успешный бизнес-продукт. За семь лет были запущены сайты в России, Казахстане и Белоруссии, а также тематические сайты о единоборствах и киберспорте – MetaMMA и CyberMeta. 

«Большая честь стать частью более чем 100-летней истории «Советского спорта». Помню, как в детстве и юношестве, когда не было такого понятия, как мобильный интернет, бежал в ларек, чтобы купить свежий номер. Помню, как после победы сборной России над чемпионами мира французами в 1998, в восемь утра газету уже было не найти, и какой-то добрый человек отдал мне свой уже прочитанный номер «Советского спорта», чтобы я мог пережить ночные эмоции еще раз. Победа Шараповой на Уимблдоне, Кубок УЕФА ЦСКА, Исландия, гол Шевченко Филимонову – все главные победы и (что поделать?) поражения нашего спорта ассоциируются с обложками газет. К сожалению, с середины 2000-х до еще недавнего времени «Советский спорт» прошел дорогой от одного из двух главных спортивных рупоров страны до весьма заурядного издания. Переломным моментом стал приход Евгения Слюсаренко и его команды. Они многое сделали, чтобы вернуть «Советский спорт» в игру. Моя задача – продолжить делать «Советский спорт» великим снова, и чтобы амбиции были подкреплены необходимыми ресурсами», – отметил главный редактор и директор по развитию «Советского спорта» Сергей Бреговский. 

«Горд тем, что вошел в историю «Советского спорта», став 30-м по счету главным редактором. Не буду перечислять всего, чего удалось добиться – надеюсь, рынок и читатели это заметили. Скажу лишь, что только за одно последнее лето мы: установили новый рекорд посещаемости сайта – 12,6 млн пользователей, дали новую жизнь легендарным наградам и премиям, презентовали уникальную онлайн-энциклопедию героев Олимпиады-80, запустили проект «Бесплатные сайты» для российского спорта и совместно со «Сколково» дали старт первому акселератору для спортивных стартапов. Скорость надо не только сохранять, но и увеличивать. Это как в эстафетах: побеждает тот, кто вовремя и уместно выпускает на дистанцию свежего «игрока». Именно поэтому я рад представить нового, 31-го главного редактора «Советского спорта» – Сергея Бреговского. Уверен, что Сергей нарастит тот темп, который мы последовательно набирали последние годы. А я в своей новой роли постараюсь всячески этому способствовать», – добавил глава Высшего редакционного совета «Советского спорта» Евгений Слюсаренко.

Ранее по теме:«Советский спорт» вручил Никите Симоняну оригинал газеты с описанием его гола 1946 года

