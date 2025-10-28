Клиенты PARI ждут овертайм в матче КХЛ «Спартак» — ЦСКА

28 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдет в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в столичном дерби.

Букмекеры оценивают шансы гостей чуть выше. На победу ЦСКА в основное время можно поставить за 2.45. Это примерно 39% вероятности. Коэффициент на успех «Спартака» по итогам трех периодов составляет 2.65 (около 36%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.00 (приблизительно 25%).

Котировки на победу «армейцев» с учетом овертайма составляют 1.85. На итоговый успех спартаковцев можно сделать ставку с коэффициентом 1.95.

Клиенты PARI склоняются к тому, что основное время встречи завершится ничьей. На равный счет по итогам 60 минут приходится около 62% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 28% сделано на ЦСКА, еще приблизительно 10% — на спартаковцев. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 72% на 28% в пользу «армейцев».

Аналитики не уверены, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.92, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.88.

У «Спартака» 10 побед в 19 играх и шестая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Команда Алексея Жамнова выиграла три из последних четырех матчей. Поставить на чемпионство красно-белых можно за 21.00. На то, что спартаковцы станут первыми на Западе, предлагают котировку 9.00.

У ЦСКА также 10 побед в 19 матчах на старте сезона, «армейцы» идут на седьмом месте на Западе. Команда Игоря Никитина выиграла четыре последних матча. Букмекеры оценивают шансы красно-синих выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 8.50. На то, что ЦСКА станет лучшим на Западе, предлагают заключить пари за 3.00.

В этом сезоне команды уже встречались на льду ЦСКА. В том матче «Спартак» одержал победу в серии буллитов — 6:5.