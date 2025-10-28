Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 октября 9:23ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ждут овертайм в матче КХЛ «Спартак» — ЦСКА

Букмекеры оценивают шансы гостей чуть выше
Руслан Ипполитов

28 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдет в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в столичном дерби.

Букмекеры оценивают шансы гостей чуть выше. На победу ЦСКА в основное время можно поставить за 2.45. Это примерно 39% вероятности. Коэффициент на успех «Спартака» по итогам трех периодов составляет 2.65 (около 36%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.00 (приблизительно 25%).

Котировки на победу «армейцев» с учетом овертайма составляют 1.85. На итоговый успех спартаковцев можно сделать ставку с коэффициентом 1.95.

Клиенты PARI склоняются к тому, что основное время встречи завершится ничьей. На равный счет по итогам 60 минут приходится около 62% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 28% сделано на ЦСКА, еще приблизительно 10% — на спартаковцев. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 72% на 28% в пользу «армейцев».

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Аналитики не уверены, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.92, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.88.  

У «Спартака» 10 побед в 19 играх и шестая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Команда Алексея Жамнова выиграла три из последних четырех матчей. Поставить на чемпионство красно-белых можно за 21.00. На то, что спартаковцы станут первыми на Западе, предлагают котировку 9.00

У ЦСКА также 10 побед в 19 матчах на старте сезона, «армейцы» идут на седьмом месте на Западе. Команда Игоря Никитина выиграла четыре последних матча. Букмекеры оценивают шансы красно-синих выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 8.50. На то, что ЦСКА станет лучшим на Западе, предлагают заключить пари за 3.00.

В этом сезоне команды уже встречались на льду ЦСКА. В том матче «Спартак» одержал победу в серии буллитов — 6:5.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое