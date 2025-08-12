400 000 рублей поставил клиент PARI на «Спартак» против махачкалинского «Динамо» в Кубке России

12 августа состоится матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Начало встречи — в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча красно-белых. Коэффициент на победу команды Деяна Станковича в основное время — 1,47, что составляет 66% вероятности. Триумф махачкалинцев по итогам двух таймов котируется за 8,50 или 11%. Поставить наничью в основное время можно за 4,20 — 23%. Итоговая победа «Спартака» с учетом послематчевой серии пенальти котируется за 1,25 (76%). Коэффициент на победу «Динамо»— 4,00 (24%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы. На победу спартаковцев в основное время матча приходится около 98% от общего оборота ставок на исход матча. На рынке победы с учетом возможной серии пенальти соотношение 96% на 4% в пользу красно-белых.

«Спартак» и махачкалинское «Динамо» уже встречались в текущем сезоне. В матче первого тура РПЛ сильнее оказался столичный клуб — 1:0. Аналитики PARI считают, что сегодняшнее противостояние этих клубов получится таким же нерезультативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 2,00. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1,85.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2,30. Обратный вариант котируется за 1,63. При этом вероятность нулевой ничьей оценивается в 8,00.

Событие, при котором зрители увидят голы в обоих таймах, котируется за 1,75. При этом если «Спартак» выиграет оба тайма, сыграет ставка за 3,45. А коэффициент на то, что «Динамо»будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 15,00.

Если дебютный гол будет на счету спартаковцев, сыграет ставка за 1,35. Первый гол встречи в исполнении махачкалинцев котируется за 3,90.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 400 000 рублей на победу «Спартака» в основное время по котировке 1,48.

«Спартак» набрал в новом сезоне РПЛ четыре очка и занимает 11-е место. При этом в Кубке спартаковцы одержали победу над «Ростовом» (2:0). «Динамо» заработало за четыре тура в чемпионате пять очков, а в первом матче Кубка дагестанцы одолели «Пари НН» (1:0).

«Спартак» — фаворит группы С. Если красно-белые займут первое место в своем квартете, сыграет ставка за 1,14. Победа «Динамо» котируется за 10,00. Шансы дагестанского клуба выйти в плей-офф с первого места выше, чем «Ростова» (11,00) и «Пари НН» (34,00).

Поставить перед стартом второго тура на победу «Спартака» в Кубке России можно за 5,50. Спартаковцы — вторые в списке фаворитов после петербургского «Зенита» (3,10). Триумф «Динамо» в Кубке котируется за 80,00.