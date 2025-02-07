Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Динамо» в матче Зимнего Кубке РПЛ

7 февраля «Динамо» и «Спартак» встретятся в матче группового этапа Зимнего Кубка РПЛ. Поединок пройдет в Абу-Даби и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы команды Деяна Станковича взять три очка чуть выше. Коэффициент на успех «Спартака» — 2.10, что соответствует примерно 45% вероятности. Поставить на то, что выиграют динамовцы, можно за 3.20 (около 30%). Ничья котируется за 3.80 (приблизительно 25%).

На успех спартаковцев с учетом возможной серии пенальти можно сделать ставку с коэффициентом 1.65. Пари на итоговую победу бело-голубых доступно за 2.25.

Клиенты PARI уверены в победе красно-белых. На успех «Спартака» приходится около 87% от общего объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 9% сделано на триумф динамовцев, еще приблизительно 4% — на ничью по итогам 90 минут.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.55. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.50.

Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Спартак», и «Динамо», сыграет коэффициент 1.45. Обратный исход идет за 2.60. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.45.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.50. На то, что счет в матче откроет команда Деяна Станковича, можно поставить за 1.70. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении динамовцев составляют 2.20.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 11.08 и включил в него пари на то, что «Спартак» забьет как минимум два гола (индивидуальный тотал больше 1.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.75. В случае успеха чистый выигрыш составит 1 008 000 рублей.

«Спартак» в своем первом матче на турнире победил «Краснодар» 3:2, забив решающий гол в компенсированное арбитром время. Для выхода в финал красно-белым достаточно сыграть с динамовцами вничью в основное время.

«Динамо» в стартовом для себя матче турнира проиграло «Краснодару» 0:1, хотя футболисты провели в большинстве целый тайм. Команде Марцела Лички нужно побеждать в основное время с разницей в два мяча или крупнее, чтобы гарантировать себе место в финале.