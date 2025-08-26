«Спартак» обыграет «Пари НН» в Кубке России, считают клиенты PARI

26 августа состоится матч в третьего тура группового этапа Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Начало встречи — в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча красно-белых. Коэффициент на победу команды Деяна Станковича в основное время — 1,33, что составляет 72% вероятности. Триумф нижегородцев по итогам двух таймов котируется за 10,00 или 10%. Поставить на ничью в основное время можно за 5,40 — 18%. Итоговая победа «Спартака» с учетом послематчевой серии пенальти котируется за 1,18 (80%). Коэффициент на победу «Пари НН» — 4,80 (20%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы. На победу спартаковцев в основное время матча приходится около 99% от общего оборота ставок на исход матча. На рынке победы с учетом возможной серии пенальти соотношение 99% на 1% в пользу красно-белых.

«Спартак» и «Пари НН» в последний раз встречались друг с другом в конце 2024 года, и тогда сильнее оказался столичный клуб — 3:0. Аналитики PARI считают, что будущее противостояние этих команд получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1,72. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2,15.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2,15. Обратный вариант котируется за 1,70. При этом поставить на точный счет 0:0 можно за 10,00.

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах котируется за 1,58. При этом если «Спартак» выиграет оба тайма, сыграет ставка за 2,90. А коэффициент на то, что «Пари НН» будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 15,00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 250 000 рублей. Один из клиентов сделал ставку на экспресс из двух событий, в том числе на «Спартак» с форой (-1) по котировке 1,50. Общий коэффициент экспресса — 2,25.

«Спартак» набрал в текущем сезоне РПЛ восемь очков и занимает восьмое место. При этом в Кубке спартаковцы одержали победу над «Ростовом» (2:0) и проиграли «Динамо» Мх по пенальти. «Пари НН» идет в чемпионате России на 15-м месте с тремя очками. В Кубке нижегородцы проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1) и победили ростовчан (1:0).

«Спартак» — фаворит в группе С. Если красно-белые займут первое место в своем квартете, сыграет ставка за 1,68. Победа в группе «Пари НН» котируется за 12,50. Для сравнения, шансы «Ростова» котируются за 16,00, а махачкалинского клуба — за 2,65.

Поставить перед стартом третьего тура на победу «Спартака» в Кубке России можно за 5,50. Спартаковцы — вторые в списке фаворитов после петербургского «Зенита» (3,10). Победа «Пари НН» в Кубке котируется за 150,00.