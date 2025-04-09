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11 апреля 9:34ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на результативный хоккей в первом матче серии Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Спартак»

На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.15
Валентин Васильев

11 апреля в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ встретятся «Салават Юлаев» и «Спартак». Игра пройдет в Уфе и начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда на успех чуть выше. На победу команды Виктора Козлова в основное время можно поставить за 2.22. Это примерно 43% вероятности. Коэффициент на успех «Спартака» по итогам трех периодов составляет 2.85 (около 34%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.25 (приблизительно 23%).

Котировки на победу уфимцев с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.70. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.15.

Клиенты PARI склоняются к победе хозяев льда в первом матче серии. На успех «Салавата Юлаева» приходится около 57% от общего объема ставок на рынке исхода основного времени встречи. Примерно 35% сделано на «Спартак», еще приблизительно 8% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 75% на 25% в пользу подопечных Виктора Козлова.

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На то, что во второй раунд по итогам серии пройдет «Салават Юлаев», предлагают коэффициент 1.80, а шансы команды Алексея Жамнова оценили в 2.03. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 2.85.
Аналитики PARI склоняются к тому, что игра вряд ли будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.00. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.80

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 000 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.64 и включил в него пари на то, что в матче будет больше пяти заброшенных шайб (ТБ 5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.65. В случае успеха чистый выигрыш составит 1 640 000 рублей.

«Салават Юлаев» в первом раунде сыграл все семь матчей с «Сибирью», победив 4:3. Поставить на победу уфимцев в Кубке Гагарина можно за 9.15. Вероятность выхода команды Виктора Козлова в финал оценили коэффициентом 4.70.

«Спартак» на старте плей-офф выбил из борьбы «Северсталь» в пяти матчах. Шансы красно-белых выиграть Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 10.00, а на выход москвичей в финал предлагают котировку 5.00.

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

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