Клиенты PARI считают, что «Спартак» победит «Сочи» в седьмом туре РПЛ

Красно-белые закрепят свежие успехи?
Валентин Васильев

30 августа состоится матч в рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Сочи». Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

 Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча красно-белых. Коэффициент на итоговую победу команды Деяна Станковича — 1.30, что составляет 74% вероятности. Триумф сочинцев котируется за 11.00 или 9%. Поставить на равный счет можно за 5.60 — 17%.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

 Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы. На победу спартаковцев приходится почти весь оборот ставок на исход матча.

 В последний раз «Спартак» и «Сочи» играли друг с другом в апреле 2024 года, и тогда сочинцы одержали «сухую» победу — 1:0. Аналитики PARI считают, что противостояние этих клубов в новом сезоне получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.62. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.10. Обратный вариант котируется за 1.75. При этом заключить пари на точный счет 0:0 можно за 11.00. 

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах котируется за 1.47. При этом если красно-белые выиграют оба тайма, сыграет ставка за 2.55. А коэффициент на то, что «Сочи» будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 17.00.  

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей на «Спартак» с форой (-1) по котировке 1.65

«Спартак» после шести туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых восемь очков. «Сочи» идет на последнем, 16-м месте. Подопечные Роберта Морено смогли набрать лишь одно очко.  

Прогноз на матч «Спартак» - «Сочи»

Поставить на чемпионство «Спартака» по итогам всего сезона можно за 13.00. Шансы красно-белых взять золото ниже, чем у «Зенита» (3.10), «Краснодара» (3.25), ЦСКА (5.00) и «Локомотива» (10.00). «Золото» для «Сочи» котируется за 5000.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

