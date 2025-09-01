Ведомости
Спартак — Сочи, 30 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Позиции Станковича укрепляются
Валентин Васильев

Функционеры Премьер-лиги компактно уместили весь седьмой тур чемпионата России по футболу в два выходных дня. В Москве в субботу-воскресенье пройдут сразу три матча. В первом из них «Спартак» примет «Сочи». Пробуем найти интригу в противостоянии одного из кандидатов на медали с пока главным претендентом на вылет обратно в первый дивизион.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

30.08.2025, Сб

18:30 МСК

«Сочи»

П1 - 1.32

Х - 5.20

П2 - 9.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»72524-12
«Сочи»52712-24

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.08.2025«Спартак»

4:0

«Пари НН»

FONBET Кубок России

23.08.2025«Рубин»

0:2

«Спартак»

РПЛ

16.08.2025«Спартак»

2:2

«Зенит»

РПЛ

12.08.2025«Спартак»

1:1, пен. 3:4

«Динамо» Махачкала

FONBET Кубок России

09.08.2025«Локомотив»

4:2

«Спартак»

РПЛ

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.08.2025«Сочи»

2:4

«Краснодар» 

FONBET Кубок России

24.08.2025«Сочи»

0:2

«Балтика»

РПЛ

17.08.2025«Краснодар»

5:1

«Сочи»

РПЛ

13.08.2025«Сочи»

1:1, пен. 5:3

«Крылья Советов» 

FONBET Кубок России

10.08.2025«Сочи»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

Турнирная таблица

Свернуть

Пока оба клуба занимают совсем не те позиции в таблице, к которым стремятся.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар650117-315
2. ЦСКА642014-514
3. Локомотив642016-914
4. Балтика633011-512
5. Рубин63128-1010
6. Зенит623111-79
7. Динамо62227-68
8. Спартак62228-108
9. Крылья Советов62229-128
10. Ахмат62137-87
11. Оренбург61327-86
12. Акрон61329-86
13. Динамо Махачкала61233-95
14. Ростов61146-114
15. Пари НН61054-123
16. Сочи60153-171

Прогноз на матч

Свернуть

В красно-белых рядах вновь наблюдается подъем энтузиазма. После нескольких неудачных матчей «Спартак» сгонял бодрую ничью дома с вице-чемпионом страны, «Зенитом», после чего на ноль обыграл «Рубин» с «Пари НН». Как результат разговоры об отставке Деяна Станковича, еще пару недель назад казавшейся неминуемой, практически смолкли. А впереди у москвичей главный аутсайдер сезона и практически гарантированные, как кажется со стороны, три очка.

«Сочи» старт нового чемпионата безоговорочно завалил. Одно очко в шести турах никого в клубе устраивать не может. Статусные новички подъезжают в команду Роберта Морено уже по ходу сезона, но пока не сильно ей помогают. Полагаем, что против поймавших кураж красно-белых южанам «ловить» нечего. Спартаковцы постараются не просто выиграть, а сделать это как можно убедительнее. Тем более у хозяев будет на сутки больше времени для восстановления после кубкового матча. Берем победу фаворита с форой 1.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: Бонгонда (травма)

«Сочи»: Мелешин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Сочи»:

Позиция«Спартак»«Сочи»Позиция
Вратарь98. Максименко1. РудаковВратарь
Защитник97. Денисов82. ВолковЗащитник
Защитник6. Бабич 5. АбердинЗащитник
Защитник68. Литвинов4. ЛитвиновЗащитник
Защитник2. Рябчук 17. МакарчукЗащитник
Полузащитник35. Мартинс16. МухинПолузащитник 
Полузащитник 18. Умяров6. СааведраПолузащитник 
Полузащитник5. Барко8. ИгнатовПолузащитник
Полузащитник10. Маркиньос10. КрамаричПолузащитник
Полузащитник83. Фернандеш7. ЗиньковскийПолузащитник
Нападающий9. Угальде23. ГуарирапаНападающий
Главный тренерДеян Станкович Роберт МореноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты компании FONBET оценили вероятность победы «Спартака» коэффициентом 1.32. Поставить на ничью можно за 5.20, а на гостей - за 9.50. Любопытно, что ровно такие же котировки были установлены и на предыдущий матч красно-белых - против «Пари НН» в Кубке.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Сочи»?

Букмекеры считают наиболее реальным исходом победу спартаковцев со счетом 2:0 (коэффициент 6.50).

Где бесплатно смотреть матч «Спартак» - «Сочи»?

Бесплатно игру покажет беттинговый партнер РПЛ.

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Сочи»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Лукойл Арена» или онлайн - на официальном сайте «Спартак». Минимальная стоимость составляет 400 колеблется рублей. 

«Спартак» станет чемпионом России?

Аналитики считают главным претендентом на золото РПЛ «Зенит». Коэффициент на его триумф чемпионате составляет 3.10. Итоговый успех «Спартака» в FONBET котируется за 13.00. В топе фаворитов сезона команда Станковича пока только пятая.

