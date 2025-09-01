Спартак — Сочи, 30 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В красно-белых рядах вновь наблюдается подъем энтузиазма. После нескольких неудачных матчей «Спартак» сгонял бодрую ничью дома с вице-чемпионом страны, «Зенитом», после чего на ноль обыграл «Рубин» с «Пари НН». Как результат разговоры об отставке Деяна Станковича, еще пару недель назад казавшейся неминуемой, практически смолкли. А впереди у москвичей главный аутсайдер сезона и практически гарантированные, как кажется со стороны, три очка.

«Сочи» старт нового чемпионата безоговорочно завалил. Одно очко в шести турах никого в клубе устраивать не может. Статусные новички подъезжают в команду Роберта Морено уже по ходу сезона, но пока не сильно ей помогают. Полагаем, что против поймавших кураж красно-белых южанам «ловить» нечего. Спартаковцы постараются не просто выиграть, а сделать это как можно убедительнее. Тем более у хозяев будет на сутки больше времени для восстановления после кубкового матча. Берем победу фаворита с форой 1.5.