Спартак — Сочи, 30 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Функционеры Премьер-лиги компактно уместили весь седьмой тур чемпионата России по футболу в два выходных дня. В Москве в субботу-воскресенье пройдут сразу три матча. В первом из них «Спартак» примет «Сочи». Пробуем найти интригу в противостоянии одного из кандидатов на медали с пока главным претендентом на вылет обратно в первый дивизион.
Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|7
|2
|5
|24-12
|«Сочи»
|5
|2
|7
|12-24
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.08.2025
|«Спартак»
4:0
«Пари НН»
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Рубин»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|16.08.2025
|«Спартак»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|12.08.2025
|«Спартак»
1:1, пен. 3:4
«Динамо» Махачкала
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Локомотив»
4:2
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.08.2025
|«Сочи»
2:4
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|24.08.2025
|«Сочи»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|17.08.2025
|«Краснодар»
5:1
«Сочи»
РПЛ
|13.08.2025
|«Сочи»
1:1, пен. 5:3
«Крылья Советов»
FONBET Кубок России
|10.08.2025
|«Сочи»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
Пока оба клуба занимают совсем не те позиции в таблице, к которым стремятся.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|6
|5
|0
|1
|17-3
|15
|2. ЦСКА
|6
|4
|2
|0
|14-5
|14
|3. Локомотив
|6
|4
|2
|0
|16-9
|14
|4. Балтика
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|5. Рубин
|6
|3
|1
|2
|8-10
|10
|6. Зенит
|6
|2
|3
|1
|11-7
|9
|7. Динамо
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|8. Спартак
|6
|2
|2
|2
|8-10
|8
|9. Крылья Советов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|10. Ахмат
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|11. Оренбург
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|12. Акрон
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|13. Динамо Махачкала
|6
|1
|2
|3
|3-9
|5
|14. Ростов
|6
|1
|1
|4
|6-11
|4
|15. Пари НН
|6
|1
|0
|5
|4-12
|3
|16. Сочи
|6
|0
|1
|5
|3-17
|1
В красно-белых рядах вновь наблюдается подъем энтузиазма. После нескольких неудачных матчей «Спартак» сгонял бодрую ничью дома с вице-чемпионом страны, «Зенитом», после чего на ноль обыграл «Рубин» с «Пари НН». Как результат разговоры об отставке Деяна Станковича, еще пару недель назад казавшейся неминуемой, практически смолкли. А впереди у москвичей главный аутсайдер сезона и практически гарантированные, как кажется со стороны, три очка.
«Сочи» старт нового чемпионата безоговорочно завалил. Одно очко в шести турах никого в клубе устраивать не может. Статусные новички подъезжают в команду Роберта Морено уже по ходу сезона, но пока не сильно ей помогают. Полагаем, что против поймавших кураж красно-белых южанам «ловить» нечего. Спартаковцы постараются не просто выиграть, а сделать это как можно убедительнее. Тем более у хозяев будет на сутки больше времени для восстановления после кубкового матча. Берем победу фаворита с форой 1.5.
В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бонгонда (травма)
«Сочи»: Мелешин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Сочи»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|1. Рудаков
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|82. Волков
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|5. Абердин
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|17. Макарчук
|Защитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|16. Мухин
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|6. Сааведра
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|8. Игнатов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|10. Крамарич
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|7. Зиньковский
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Угальде
|23. Гуарирапа
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Роберт Морено
|Главный тренер
Эксперты компании FONBET оценили вероятность победы «Спартака» коэффициентом 1.32. Поставить на ничью можно за 5.20, а на гостей - за 9.50. Любопытно, что ровно такие же котировки были установлены и на предыдущий матч красно-белых - против «Пари НН» в Кубке.
Букмекеры считают наиболее реальным исходом победу спартаковцев со счетом 2:0 (коэффициент 6.50).
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Лукойл Арена» или онлайн - на официальном сайте «Спартак». Минимальная стоимость составляет 400 колеблется рублей.
Аналитики считают главным претендентом на золото РПЛ «Зенит». Коэффициент на его триумф чемпионате составляет 3.10. Итоговый успех «Спартака» в FONBET котируется за 13.00. В топе фаворитов сезона команда Станковича пока только пятая.