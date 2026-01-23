Бывшая российская фигуристка Самоделкина вошла в топ-10 на чемпионате четырех континентов

Партнерский проект
На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию, который принимает Пекин, разыграли первые комплекты медалей – в танцах на льду и среди женщин-одиночниц. Подводим итоги второго соревновательного дня.
В этой дисциплине тройку лидеров после ритм-танца сформировали исключительно представители США. В итоговой таблице они сохранили свои позиции. Эмилия Зингас и Вадим Колесник стали единственными, кому удалось суммарно набрать более 200 баллов. Эта пара впервые попала на пьедестал чемпионата четырех континентов, в прошлых двух сезонах они были четвертыми и пятыми.
Кэролайн Грин и Майкл Парсонс в произвольном танце чуть уступили Уне и Гейджу Браунов, но по сумме остались вторыми. Ранее они выигрывали чемпионат четырех континентов в 2022 г. Брат и сестра Брауны замкнули тройку призеров на дебютном для себя ЧЧК.
Единственный бывший россиянин в танцевальном турнире – Бойсангур Датиев. Спортсмен чеченского происхождения родился в Кирове, но уже несколько лет выступает за Казахстан с Гаухар Наурызовой. Они тренируются в группе бывшего российского и испанского фигуриста Кирилла Халявина. В произвольном танце Наурызова и Датиев показали предпоследний 14-й результат, но по общей сумме сохранили 12-ю позицию.
Топ-10 в танцах на льду:
У одиночниц после короткой программы тройку лидеров сформировали японки. После произвольной ситуация повторилась, но вот лидер изменился. Юна Аоки получила сбавки только за недокрут в четверть на тройном флипе, а за компоненты заработала лучшую оценку. В итоге она впервые в карьере стала чемпионкой четырех континентов.
Ами Накаи, лидировавшая после короткой программы, в произвольной показала второй результат и опустилась на аналогичную позицию в финальной таблице. Спортсменка, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне, получила лучшую оценку за технику. Тройку призеров замкнула Монэ Тиба – победительница чемпионата четырех континентов 2024 г. и бронзовая медалистка последнего чемпионата мира.
Другие фигуристки суммарно набрали менее 200 баллов. В пятерку поднялись американка Брэди Теннелл (бронзовый призер Олимпиады-2018 в командном турнире) и Ли Хэ Ин из Южной Кореи (чемпионка четырех континентов 2023 г.). Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде Габриэль Дэйлман в итоге заняла седьмое место. Канадка вернулась в спорт после трехлетней паузы из-за проблем со здоровьем.
Единственной бывшей россиянкой в женском турнире была Софья Самоделкина. В произвольной программе представительница Казахстана допустила степ-аут на двойном акселе, еще на трех прыжках у нее зафиксировали недокруты. В рамках проката ученица Рафаэля Арутюняна показала седьмой результат, но в итоговой таблице осталась на девятой строчке. Год назад Самоделкина была седьмой.
Топ-10 в женском одиночном катании:
В субботу борьбу начнут представители мужского одиночного катания, а спортивные пары презентуют произвольные программы. Полное расписание чемпионата четырех континентов 2026 г. и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.