Бывшая российская фигуристка Самоделкина вошла в топ-10 на чемпионате четырех континентов

В этой дисциплине тройку лидеров после ритм-танца сформировали исключительно представители США. В итоговой таблице они сохранили свои позиции. Эмилия Зингас и Вадим Колесник стали единственными, кому удалось суммарно набрать более 200 баллов. Эта пара впервые попала на пьедестал чемпионата четырех континентов, в прошлых двух сезонах они были четвертыми и пятыми.

Кэролайн Грин и Майкл Парсонс в произвольном танце чуть уступили Уне и Гейджу Браунов, но по сумме остались вторыми. Ранее они выигрывали чемпионат четырех континентов в 2022 г. Брат и сестра Брауны замкнули тройку призеров на дебютном для себя ЧЧК.

Единственный бывший россиянин в танцевальном турнире – Бойсангур Датиев. Спортсмен чеченского происхождения родился в Кирове, но уже несколько лет выступает за Казахстан с Гаухар Наурызовой. Они тренируются в группе бывшего российского и испанского фигуриста Кирилла Халявина. В произвольном танце Наурызова и Датиев показали предпоследний 14-й результат, но по общей сумме сохранили 12-ю позицию.

Топ-10 в танцах на льду: