Бывшая российская фигуристка Самоделкина вошла в топ-10 на чемпионате четырех континентов

Завершились соревнования танцевальных дуэтов и женщин
Александр Бокулёв
Софья Самоделкина. Фото: ISU
Софья Самоделкина. Фото: ISU

На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию, который принимает Пекин, разыграли первые комплекты медалей – в танцах на льду и среди женщин-одиночниц. Подводим итоги второго соревновательного дня.

Танцы на льду

Свернуть

В этой дисциплине тройку лидеров после ритм-танца сформировали исключительно представители США. В итоговой таблице они сохранили свои позиции. Эмилия Зингас и Вадим Колесник стали единственными, кому удалось суммарно набрать более 200 баллов. Эта пара впервые попала на пьедестал чемпионата четырех континентов, в прошлых двух сезонах они были четвертыми и пятыми.

Кэролайн Грин и Майкл Парсонс в произвольном танце чуть уступили Уне и Гейджу Браунов, но по сумме остались вторыми. Ранее они выигрывали чемпионат четырех континентов в 2022 г. Брат и сестра Брауны замкнули тройку призеров на дебютном для себя ЧЧК.

Единственный бывший россиянин в танцевальном турнире – Бойсангур Датиев. Спортсмен чеченского происхождения родился в Кирове, но уже несколько лет выступает за Казахстан с Гаухар Наурызовой. Они тренируются в группе бывшего российского и испанского фигуриста Кирилла Халявина. В произвольном танце Наурызова и Датиев показали предпоследний 14-й результат, но по общей сумме сохранили 12-ю позицию.

Топ-10 в танцах на льду:

  1. Эмилия Зингас / Вадим Колесник (США) – 202,86 (79,97 + 122,89)
  2. Кэролайн Грин / Майкл Парсонс (США) – 194,72 (78,66 + 116,06)
  3. Уна Браун / Гейдж Браун (США) – 190,78 (74,24 + 116,54)
  4. Алисия Фаббри / Пол Айер (Канада) – 183,49 (73,20 + 110,29)
  5. Холли Харрис / Джейсон Чан (Австралия) – (177,78 (68,33 + 108,75)
  6. Ханна Лим / Е Куан (Южная Корея) – 176,97 (66,05 + 110,92)
  7. Утана Ёсида / Масайя Морита (Япония) – 170,66 (67,31 + 103,35)
  8. Лили Хенсен / Натан Ликерс (Канада) – 164,56 (62,96 + 101,60)
  9. Шиюэ Ван / Синью Лю (Китай) – 164,34 (64,41 + 99,93)
  10. Цзюнфей Рен / Цзянь Син (Китай) – 158,67 (61,55 + 97,12)

Женщины

Свернуть

У одиночниц после короткой программы тройку лидеров сформировали японки. После произвольной ситуация повторилась, но вот лидер изменился. Юна Аоки получила сбавки только за недокрут в четверть на тройном флипе, а за компоненты заработала лучшую оценку. В итоге она впервые в карьере стала чемпионкой четырех континентов.

Ами Накаи, лидировавшая после короткой программы, в произвольной показала второй результат и опустилась на аналогичную позицию в финальной таблице. Спортсменка, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне, получила лучшую оценку за технику. Тройку призеров замкнула Монэ Тиба – победительница чемпионата четырех континентов 2024 г. и бронзовая медалистка последнего чемпионата мира.

Другие фигуристки суммарно набрали менее 200 баллов. В пятерку поднялись американка Брэди Теннелл (бронзовый призер Олимпиады-2018 в командном турнире) и Ли Хэ Ин из Южной Кореи (чемпионка четырех континентов 2023 г.). Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде Габриэль Дэйлман в итоге заняла седьмое место. Канадка вернулась в спорт после трехлетней паузы из-за проблем со здоровьем.

Единственной бывшей россиянкой в женском турнире была Софья Самоделкина. В произвольной программе представительница Казахстана допустила степ-аут на двойном акселе, еще на трех прыжках у нее зафиксировали недокруты. В рамках проката ученица Рафаэля Арутюняна показала седьмой результат, но в итоговой таблице осталась на девятой строчке. Год назад Самоделкина была седьмой.

Топ-10 в женском одиночном катании:

  1. Юна Аоки (Япония) – 217,39 (71,41 + 145,98)
  2. Ами Накаи (Япония) – 215,78 (73,83 + 141,95)
  3. Монэ Тиба (Япония) – 202,23 (68,07 + 134,16)
  4. Брэди Теннелл (США) – 199,37 (66,16 + 133,21)
  5. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 192,66 (67,06 + 125,60)
  6. Джиа Син (Южная Корея) – 185,06 (53,97 + 131,09)
  7. Габриэль Дэйлман (Канада) – 183,47 (67,69 + 115,78)
  8. Сара Эверхардт (США) – 182,72 (67,51 + 115,21)
  9. Софья Самоделкина (Казахстан) – 182,51 (62,29 + 120,22)
  10. Жуйян Чжан (Китай) – 178,61 (58,81 + 119,80)

Расписание

Свернуть

В субботу борьбу начнут представители мужского одиночного катания, а спортивные пары презентуют произвольные программы. Полное расписание чемпионата четырех континентов 2026 г. и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.

Новое