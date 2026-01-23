Эксперты считают, что Team Vitality не оставит шансов GamerLegion в четвертьфинале BLAST Bounty Winter 2026 по CS2

23 января пройдут заключительные четвертьфиналы BLAST Bounty Winter 2026 по CS. В одном из них главный фаворит чемпионата Team Vitality встретится с GamerLegion. Победитель матча пройдет в следующий раунд, а проигравший покинет ивент. Серия в формате best-of-3 начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом поединка будет Vitality, которая в отборочном этапе выиграла оба своих матча со счетом 2:0. Поставить на победу состава ZywOo можно с котировкой 1.08. Французский клуб семь раз встречался с GamerLegion и все завершил в свою пользу. На точный счет 2:0 в пользу Vitality в грядущем поединке аналитики дают котировку 1.37. Коэффициент на французов с форой по раундам (-10.5) составляет 1.80, а с форой (-13.5) — 3.33. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается коэффициентом 3.00. Обратный результат идет за 1.33.

GamerLegion также успешно стартовала в новом сезоне — у коллектива шесть побед в семи матчах, в том числе над Aurora, которая входить в мировой топ-10. Поставить на сенсационный успех состава REZ в матче с Vitality, можно с котировкой 8.00. Коэффициент на GamerLegion с форой по картам (+1.5) составляет 2.80, а с форой (-1.5) — 12.00. Ставка на индивидуальный тотал раундов состава REZ в серии больше 16.5 доступна за 1.83. Вероятность того, что в матче будет больше 44.5 раундов, оценивается котировкой 2.12.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава ZywOo. На победу Vitality приходится более 99% от общего оборота пари на исход встречи.

Самая крупная ставка на матч — 199 500 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из десяти событий, включив в него ставку на победу Vitality со счетом 2:0 за 1.37. Общий коэффициент экспресса составил 4.66.

Финальная стадия BLAST Bounty Winter 2026 проходит с 22 по 25 января на Мальте. Ранее в полуфиналы уже прошли Team Falcons и FURIA Esports.