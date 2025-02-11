Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу «Боруссии» над «Спортингом» в Лиги чемпионов

11 февраля лиссабонский «Спортинг» встретится с дортмундской «Боруссией» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» и стартует в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что хозяева имеют чуть больше шансов на успех. Ставки на победу «Спортинга» принимаются по коэффициенту 2.30, что соответствует 41% вероятности. Заключить пари на успех «Боруссии» можно с коэффициентом 3.10, ничья котируется за 3.65. Вероятности этих исходов составляют примерно 32% и 27%.

Хотя букмекеры ожидают победы «Спортинга» в первом матче, они, тем не менее, полагают, что зелено-белым не хватит сил пройти соперника на пути к 1/8 финала. Поставить на проход «Боруссии» можно с коэффициентом 1.75, аналогичная ставка на подопечных Руя Боржеса доступна за 2.10.

Клиенты PARI склоняются к победе немецкого клуба. На успех «Боруссии» приходится около 50% от общего объема ставок на исход встречи. Примерно 46% сделано на победу «Спортинга», еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке прохода в следующий этап соотношение 65% на 35% в пользу команды Нико Ковача.

По оценкам аналитиков, в предстоящей игре, вероятно, будет забито как минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.95. При этом букмекеры считают, что отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.67.

Наиболее вероятным исходом первого матча считается ничья со счетом 1:1. Поставить на этот результат можно по коэффициенту 7.00.

Аналитики предполагают, что в предстоящей встрече хозяева сделают ставку на мощное нападение во главе с Франсишку Тринканом и Виктором Дьокерешем. Последний принес своей команде семь из 18 голов в последних десяти матчах во всех турнирах. PARI предлагает коэффициент 2.20 на то, что шведский голеадор сможет забить «Боруссии». Вероятность гола в исполнении Тринкана котируется за 3.80. Если в составе гостей отличится Серу Гирасси, сыграет пари за 2.70.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 300 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 43.71 и включил в него пари на победу «Боруссии». Аналитики оценили вероятность этого исхода котировкой 3.05. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 12 813 000 рублей.

Ни дортмундцы, ни лиссабонцы не считаются претендентами на триумф в Лиге чемпионов в текущем сезоне. Заключить пари на то, что «Спортинг» выиграет турнир, можно с коэффициентом 100.00. Аналогичная ставка на «Боруссию» доступна за 75.00.