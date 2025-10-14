Team Spirit без Miposhka обыграет интернациональный состав Aurora на BLAST Slam IV по Dota 2, считают в PARI

14 октября стартует групповая стадия турнира BLAST Slam IV по Dota 2. В одном из матчей зрителей ждет СНГ-дерби — Team Spirit против Aurora. Серия в формате best-of-1 начнется в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Team Spirit после The International провела одну замену — состав покинул капитан Miposhka, а его место занял Panto из Aurora. Поставить на то, что Panto обыграет свою бывшую команду, можно с котировкой 1.38. Коэффициент на Spirit с форой по фрагам (-10.5) составляет 1.83, а с форой (-14.5) — 2.25. Вероятность того, что в матче будет более 44.5 фрагов, оценивается котировкой 1.64.

Aurora перед стартом нового сезона пригласила в состав двух игроков из Юго-Восточной Азии — Mikoto и Oli. Коллектив уже успел выступить на FISSURE Universe, где не смог подняться выше топ-5. Поставить на победу Aurora в матче против Spirit можно с котировкой 3.05. Тотал фрагов состава Nightfall больше 18.5 доступен за 1.93. Вероятность того, что матч продлится дольше 38 минут, оценивается коэффициентом 1.68.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Team Spirit. На победу состава Yatoro приходится 99% от общего оборота пари на исход матча.

BLAST Slam IV пройдет с 14 октября по 9 ноября. Чемпионат будет разделен на два этапа: в октябре пройдет групповая стадия, а в ноябре — плей-офф, который состоится в Сингапуре. В турнире участвуют 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $1 млн. Team Spirit, по оценкам аналитиков, будет одним из фаворитов чемпионата. Поставить на ее итоговый триумф можно с коэффициентом 4.50. Вероятность того, что трофей завоюет Aurora, оценивается котировкой 20.00.