PARI: реванша Spirit не будет — Falcons победит в матче группового этапа BLAST Slam IV по Dota 2

16 октября пройдет третий игровой день группового этапа BLAST Slam IV по Dota 2. Одним из центральных противостояний станет встреча Team Falcons и Team Spirit. Коллективы считались главными фаворитами чемпионата. Последний раз команды встречались на The International, когда Falcons не пустили Spirit в плей-офф. Серия в формате best-of-1 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По мнению аналитиков, фаворитом матча будет Falcons. Коллектив Malr1ne с четырьмя победами и одним поражением сейчас возглавляет турнирную таблицу. Поставить на победу Falcons можно с котировкой 1.60. Коэффициент на состав Malr1ne с форой по фрагам (-7.5) составляет 1.90, а с форой (-10.5) — 2.15. Индивидуальный тотал фрагов Falcons больше 26.5 можно взять за 1.93. Вероятность того, что в матче суммарно будет более 47.5 фрагов, оценивается котировкой 2.12.

Team Spirit под руководством нового капитана Panto заработала три победы в четырех матчах на BLAST Slam IV. Поставить на то, что ростер из СНГ возьмет реванш у Falcons за поражение на The International, можно с котировкой 2.35. Тотал фрагов Spirit больше 19.5 доступен за 1.95. Вероятность того, что матч продлится дольше 40 минуты, оценивается коэффициентом 1.85. Ставка на Ultrakill доступна за 4.40.

Клиенты PARI также считают фаворитом состав Malr1ne. На победу Falcons приходится 83% от общего оборота пари на исход матча.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. Чемпионат разделен на два этапа: в октябре будет проведена групповая стадия, а в ноябре — плей-офф, который состоится в Сингапуре. В турнире участвуют 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $1 млн.