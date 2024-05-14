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14 мая 16:09ГлавнаяНовости

Футбол, матч Тоттенхэм — Манчестер Сити: где смотреть матч АПЛ, прямая трансляция

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Руслан Ипполитов
Фото: ФК "Манчестер Сити"
Фото: ФК "Манчестер Сити"

Во вторник, 14 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити».

Встреча пройдет на столичном стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада во главе с Крисом Каваной.

На данный момент «Манчестер Сити» идет вторым в таблице АПЛ. Команда на одно очко отстает от лондонского «Арсенала» (85 против 86), но имеет матч в запасе. «Тоттенхэм» с 63 баллами замыкает пятерку сильнейших.

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Игра первого круга между соперниками завершилась вничью со счетом 3:3. Затем «Сити» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии по футболу.

Фаворитами предстоящей встречи букмекеры считают гостей. На победу «Манчестера» PARI дает коэффициент 1.40. Вероятность успеха «Тоттенхэма» оценена котировкой 7.10, ничья идет за 5.60.

Легальной телевизионной трансляции игры «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» на территории Российской Федерации не предусмотрено. В прямом эфире игру покажут зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, а также сайты некоторых букмекерских контор.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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