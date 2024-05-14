Футбол, матч Тоттенхэм — Манчестер Сити: где смотреть матч АПЛ, прямая трансляция

Во вторник, 14 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити».

Встреча пройдет на столичном стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада во главе с Крисом Каваной.

На данный момент «Манчестер Сити» идет вторым в таблице АПЛ. Команда на одно очко отстает от лондонского «Арсенала» (85 против 86), но имеет матч в запасе. «Тоттенхэм» с 63 баллами замыкает пятерку сильнейших.

Игра первого круга между соперниками завершилась вничью со счетом 3:3. Затем «Сити» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии по футболу.

Фаворитами предстоящей встречи букмекеры считают гостей. На победу «Манчестера» PARI дает коэффициент 1.40. Вероятность успеха «Тоттенхэма» оценена котировкой 7.10, ничья идет за 5.60.

Легальной телевизионной трансляции игры «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» на территории Российской Федерации не предусмотрено. В прямом эфире игру покажут зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, а также сайты некоторых букмекерских контор.