Клиенты PARI: «Трактор» одержит вторую победу в серии Кубка Гагарина с минским «Динамо»

14 апреля «Трактор» встретится с минским «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Игра пройдет на домашней арене челябинского коллектива и начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что челябинцы смогут записать на свой счет вторую победу. Ставки на успех «Трактора» в основное время принимаются по коэффициенту 2.20, что соответствует 45% вероятности. Заключить пари на победу «Динамо» можно за 2.90, а на ничью — за 4.20. Вероятности этих исходов составляют примерно 33% и 22%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 68% от общего объема ставок на рынке исхода матча в основное время приходится на победу хозяев. Еще 5% сделано на ничью и 27% — на успех гостей. Хотя челябинцы считаются фаворитами, один из игроков решил перестраховаться — он поставил 122 530 рублей на «Трактор» с форой (+1.5). Ставка была принята по коэффициенту 1.27.

Поставить на итоговую победу «медведей» с учетом овертайма и серии буллитов можно по коэффициенту 1.72, аналогичная ставка на «зубров» доступна за 2.12. На этом рынке клиенты PARI также делают выбор в пользу «Трактора»: распределение в пользу челябинцев зафиксировано в соотношении 70% на 30%.

Учитывая, что соперники показали результативную игру в первом матче, аналитики считают, что в предстоящей встрече также будет заброшено минимум пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.50, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.55.

Первая четвертьфинальная встреча команд состоялась 12 апреля и завершилась победой «Трактора» в основное время со счетом 4:2. Любопытно, что все шесть шайб были заброшены в третьем периоде. Букмекеры и ранее считали «медведей» фаворитами серии, однако теперь коэффициент на их победу снизился с 1.53 до 1.32. В свою очередь, котировки на успех «Динамо» выросли с 2.50 до 3.40.

Аналогичным образом поменялись и коэффициенты на итоги Кубка Гагарина. «Трактор» по-прежнему считается главным фаворитом турнира после «Локомотива». Ставки на чемпионство челябинского коллектива принимаются по коэффициенту 4.10. Минский «Динамо» еще сильнее укрепился в статусе аутсайдера — коэффициент на победу «зубров» вырос до 19.00.