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«Арсенал» выбирает между двумя центральными защитниками

Обновлено:
Интрига последних часов трансферного окна
Александр Бокулёв
Источник: соцсети "Арсенала"
Источник: соцсети "Арсенала"

На фоне травмы Юрриена Тимбера и слухов о возможной продаже бразильского центрбека Габриэля портал Arsenalfc.ru информирует об интересе «канониров» сразу к двум центральным защитникам, каждый из которых стоит от 50 млн евро.

Речь идет об универсальном защитнике из «Барселоны» Эрике Гарсии, а также Марке Гехи – капитане «Кристал Пэлас», который выступает в сборной Англии. И «Арсенал» может провернуть один из этих трансферов вне зависимости от того, уйдет Габриэль или нет.

Когда стало известно, что Тимбер выбыл из строя практически на весь сезон, появилась необходимость подписать еще одного центрбека. Ведь Бен Уайт отныне будет ориентирован на игру в качестве правого защитника. Это значит, что прямо сейчас «пушкари» испытывают дефицит центральных защитников, в противном случае правую бровку так и будет закрывать Томас Партей, который номинально является опорным полузащитником.

Даже если разногласия между Микелем Артетой и Габриэлем прекратятся, нет никаких гарантий, что оба основных центрбека (включая Уильяма Салиба) будут здоровы и дальше вплоть до окончания сезона. На фоне новостей о возможном расставании с Робом Холдингом становится очевидным, что Якуб Кивер – единственный вариант на замену. В этом году «Арсеналу» предстоит выступать еще и в Лиге чемпионов, так что слабая скамейка – прямая дорога к провальному сезону, и Микель Артета прекрасно понимает это.

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Травма Тимбера. Источник: соцсети Юрриена Тимбера

Именно поэтому «Арсенал» не приостановил свою деятельность на трансферном рынке, изучая все доступные варианты. Функционал Эрика Гарсии схож с навыками Юрриена Тимбера: он такой же универсальный, ловкий, сильный и обладает достаточно хорошей скоростью, чтобы закрывать позицию центрального защитника, опорника и даже фланг обороны.

Еще один кандидат – Марк Гехи из «Кристал Пэлас», однако, согласно данным фан-сайта “Арсенала”, журналист Дин Джонс предупредил, что английский центрбек желает получить гарантии по поводу игрового времени.

Капитан «Пэлас» не хочет потерять место в сборной Англии, лишившись игровой практики, поэтому пожелания Марка понять можно, однако вряд ли их примут на «Эмирейтс». Здесь только Артета решает, кому играть в основе, а кому сидеть на скамейке. На фоне отказа «пушкарей» предоставлять гарантии Гехи игрок может отказаться от смены клубной прописки. К слову, своего капитана «орлы» оценивают в 60 млн фунтов.

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