Агент Ишкова объяснил срыв трансфера футболиста из «Урала» в «Рубин»

Клубы были близки к договоренности
Источник: fc-ural.ru
Источник: fc-ural.ru

Футбольный агент Роберт Тунян прояснил ситуацию с несостоявшимся переходом своего клиента Ильи Ишкова из екатеринбургского «Урала» в казанский «Рубин».

«Переговоры между клубами были. К сожалению, в последний день трансферного окна клубы не успели до конца договориться по условиям перехода. При этом переговоры велись напрямую между «Уралом» и «Рубином», и я не понимаю, откуда и в чьих интересах появились все те вбросы относительно данных переговоров», - заявил Тунян в интервью Odds.ru.

По словам представителя полузащитника, «Урал» еще год назад пообещал Ишкову отпустить его летом, если в клуб поступит предложение из РПЛ. Тунян подчеркнул, что «Рубин» с «Уралом» были близки к договоренности, но сделка в итоге не состоялась.

Ранее инсайдер Иван Карпов утверждал, что президент екатеринбургского клуба отказался продавать Ишкова в «Рубин» из-за сотрудничества хавбека с Туняном. Сам Григорий Иванов в интервью Sport24 заявил, что Ишков должен сполна отработать трехлетний контракт с клубом.

Ишков выступает за основной состав «Урала» с лета 2023 года. В составе клуба 20-летний  хавбек провел почти 80 матчей, в которых набрал 12 очков по системе «гол+пас» (3+9). Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

