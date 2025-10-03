Пользователи PARI ставят на победу «Спартака» из Костромы в выездном матче против «Уфы»

4 октября в 13-м туре Лиги PARI «Уфа» примет «Спартак» из Костромы. Матч PARI тура начнется в 14:00 по московскому времени на стадионе «Нефтяник». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках на игру.

Аналитики PARI считают , что у «Спартака» чуть больше шансов на победу, чем у «Уфы». Коэффициент на победу команды из Костромы составляет 2.40, что соответствует почти 40% вероятности. Ничья доступна за 3.30 (около 29%). Коэффициент на успех «Уфы» 3.00 (31%).

Клиенты PARI в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». На команду из Костромы приходится почти 90% от общего объема ставок на исход матча. На ничью сделано 6%, а 4% относятся к триумфу «Уфы».

Аналитики PARI полагают, что в матче будут забиты голы. Коэффициент на ставку ТБ (1.5) составляет 1.50. ТБ (2) можно взять за 1.80, а ТБ (2.5) за 2.35. ТМ (2.5) доступен за 1.58. Коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 2.05, обратный исход можно взять за 1.77.

Привлекательной выглядит ставка на то, что первый гол в матче забьет «Спартак» по коэффициенту 1.95. Шанс того, что «Уфа» не проиграет в матче, оценивается в 1.57. Такая же ставка на «Спартак» доступна за 1.40.

В отдельной линии PARI предлагает своим клиентам назвать точный счёт встречи. Поставить на победу «Уфы» 1:0 можно по коэффициенту 8.00. Ничья 1:1 доступна за 6.50. Победу «Спартака» со счетом 1:0 можно взять за 7.00. Шанс того, что «Спартак» одержит победу со счетом 2:1, оценивается в 10.00. Коэффициент на победу «Уфы» 2:1 составляет 12.00.

«Спартак» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Лиги PARI с 27 очками. Команда из Костромы оступилась в прошлом туре, сыграв дома вничью «Волгой», идущей на 13-м месте. «Уфа» занимает 14-ю строчку, но эта команда традиционно сильно играет дома и навязывает борьбу. В прошлом туре заставила «Челябинск», идущий на четвертом месте, довольствоваться одним набранным очком.