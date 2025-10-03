Уфа - Спартак Кострома, 4 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Право открыть 13-й тур Лиги PARI ФНЛ предоставила сенсационному лидеру турнира. В субботу, 4 октября, костромской «Спартак» выступит в Уфе. Изучаем линии легальных букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 13-й тур
Стадион: «Нефтяник» (Уфа)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Уфа»
|2
|0
|0
|3-0
|«Спартак» (Кострома)
|0
|0
|2
|0-3
Последние пять матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2025
|«Уфа»
0:0
«Челябинск»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Фанком»
1:1, пен. 5:3
«Уфа»
Кубок России
|20.09.2025
|«Арсенал»
2:2
«Уфа»
Лига PARI
|15.09.2025
|«Уфа»
2:3
«Урал»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Черноморец»
3:2
«Уфа»
Лига PARI
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.09.2025
|«Спартак»
1:1
«Волга»
Лига PARI
|25.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0, пен. 5:4
«Спартак»
Кубок России
|20.09.2025
|«Чайка»
2:4
«Спартак»
Лига PARI
|13.09.2025
|«Арсенал»
1:2
«Спартак»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Сокол»
Лига PARI
После дюжины туров «Спартак» удерживает лидерство в таблице. «Уфа» идет 14-й.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|12
|8
|3
|1
|21-12
|27
|2. Урал
|12
|7
|3
|2
|20-10
|24
|3. Факел
|12
|7
|3
|2
|10-7
|24
|4. Челябинск
|12
|6
|4
|2
|18-10
|22
|5. Ротор
|12
|6
|3
|3
|18-7
|21
|6. Родина
|12
|5
|4
|3
|19-13
|19
|7. КАМАЗ
|12
|5
|4
|3
|16-13
|19
|8. Нефтехимик
|12
|4
|5
|3
|13-13
|17
|9. Шинник
|12
|4
|5
|3
|9-7
|17
|10. СКА-Хабаровск
|12
|4
|4
|4
|12-13
|16
|11. Арсенал
|12
|3
|5
|4
|17-15
|14
|12. Черноморец
|12
|3
|3
|6
|14-16
|12
|13. Волга
|12
|3
|3
|6
|12-21
|12
|14. Уфа
|12
|2
|5
|5
|13-14
|11
|15. Енисей
|12
|2
|4
|6
|7-14
|10
|16. Торпедо
|12
|2
|3
|7
|7-16
|9
|17. Сокол
|12
|1
|5
|6
|5-13
|8
|18. Чайка
|12
|1
|4
|7
|9-26
|7
Лидерство пришельца из второй лиги в первом дивизионе само по себе удивляет. Но еще больше поражает эффективность костромского «Спартака» на чужих полях. В шести выездных матчах красно-белые набрали 100 процентов очков - 18 из 18 возможных!
Продлить эту серию команде-сенсации турнира будет непросто. На своем поле «Уфа» нечасто проигрывает. За последнее время здесь довольствовались нулевыми ничьими «Родина» и «Челябинск». Против лидера сезона Омари Тетрадзе наверняка примет повышенные меры безопасности. В последних играх голы даются «Спартаку» с трудом. Если на «Нефтянике» случится еще один «низовой» матч, вряд ли кто-то сильно удивится.
В прямом эфире игру в Уфе покажет сайт PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Уфа»: нет
«Спартак»: Рубцов (травма)
Аналитики PARI не поскупились на коэффициенты в этой паре. Победа хозяев идет в линии букмекера за 2.95, а лидера сезона - за 2.30. Ничья котируется за 3.25.
0:0 и 1:1 - одинаково вероятные исходы встречи, по версии трейдеров. И тот, и другой варианты оценены коэффициентом 6.50.
Коэффициент 2.30 на тотал больше 2.5 подсказывает: вероятность результативного футбола тут не слишком высока.
На сайте PARI пройдет бесплатная трансляция из столицы Башкортостана.
Билеты на матч доступны на официальном портале «Уфы». Минимальная стоимость составляет 125 рублей.