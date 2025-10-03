Уфа - Спартак Кострома, 4 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Лидерство пришельца из второй лиги в первом дивизионе само по себе удивляет. Но еще больше поражает эффективность костромского «Спартака» на чужих полях. В шести выездных матчах красно-белые набрали 100 процентов очков - 18 из 18 возможных!

Продлить эту серию команде-сенсации турнира будет непросто. На своем поле «Уфа» нечасто проигрывает. За последнее время здесь довольствовались нулевыми ничьими «Родина» и «Челябинск». Против лидера сезона Омари Тетрадзе наверняка примет повышенные меры безопасности. В последних играх голы даются «Спартаку» с трудом. Если на «Нефтянике» случится еще один «низовой» матч, вряд ли кто-то сильно удивится.