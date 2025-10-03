Ведомости
Уфа - Спартак Кострома, 4 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Выездная статистика костромичей поражает!
Валентин Васильев

Право открыть 13-й тур Лиги PARI ФНЛ предоставила сенсационному лидеру турнира. В субботу, 4 октября, костромской  «Спартак» выступит в Уфе. Изучаем линии легальных букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Уфа»

04.10.2025, Сб

14:00 МСК

«Спартак» (Кострома)

П1 - 2.95

Х - 3.25

П2 - 2.30

Турнир: Лига PARI, 13-й тур

Стадион: «Нефтяник» (Уфа)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Уфа»2003-0
«Спартак» (Кострома)0020-3

Последние пять матчей «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2025«Уфа»

0:0

«Челябинск»

Лига PARI

24.09.2025«Фанком»

1:1, пен. 5:3

«Уфа»

Кубок России

20.09.2025«Арсенал»

2:2

«Уфа»

Лига PARI

15.09.2025«Уфа»

2:3

«Урал»

Лига PARI

07.09.2025«Черноморец»

3:2

«Уфа»

Лига PARI

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.09.2025«Спартак»

1:1

«Волга»

Лига PARI

25.09.2025«КАМАЗ»

0:0, пен. 5:4

«Спартак»

Кубок России

20.09.2025«Чайка»

2:4

«Спартак»

Лига PARI

13.09.2025«Арсенал»

1:2

«Спартак»

Лига PARI

08.09.2025«Спартак»

2:1

«Сокол»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После дюжины туров «Спартак» удерживает лидерство в таблице. «Уфа» идет 14-й. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1283121-1227
2. Урал1273220-1024
3. Факел1273210-724
4. Челябинск1264218-1022
5. Ротор1263318-721
6. Родина1254319-1319
7. КАМАЗ1254316-1319
8. Нефтехимик1245313-1317
9. Шинник124539-717
10. СКА-Хабаровск1244412-1316
11. Арсенал1235417-1514
12. Черноморец1233614-1612
13. Волга1233612-2112
14. Уфа1225513-1411
15. Енисей122467-1410
16. Торпедо122377-169
17. Сокол121565-138
18. Чайка121479-267

Прогноз на матч

Лидерство пришельца из второй лиги в первом дивизионе само по себе удивляет. Но еще больше поражает эффективность костромского «Спартака» на чужих полях. В шести выездных матчах красно-белые набрали 100 процентов очков - 18 из 18 возможных! 

Продлить эту серию команде-сенсации турнира будет непросто. На своем поле «Уфа» нечасто проигрывает. За последнее время здесь довольствовались нулевыми ничьими «Родина» и «Челябинск». Против лидера сезона Омари Тетрадзе наверняка примет повышенные меры безопасности. В последних играх голы даются  «Спартаку» с трудом. Если на  «Нефтянике» случится еще один «низовой» матч, вряд ли кто-то сильно удивится.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Уфе покажет сайт PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Уфа»: нет

«Спартак»: Рубцов (травма)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI не поскупились на коэффициенты в этой паре.  Победа хозяев идет в линии букмекера за 2.95, а лидера сезона - за 2.30. Ничья котируется за 3.25.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Уфа» - «Челябинск»?

0:0 и 1:1 - одинаково вероятные исходы встречи, по версии трейдеров. И тот, и другой варианты оценены коэффициентом 6.50.

Матч «Уфа» - «Челябинск» будет результативным?

Коэффициент 2.30 на тотал больше 2.5 подсказывает: вероятность результативного футбола тут не слишком высока.

Где смотреть бесплатно матч «Уфа» - «Челябинск»?

 На сайте PARI пройдет бесплатная трансляция из столицы Башкортостана.

Где купить билет на матч «Уфа» - «Челябинск»?

Билеты на матч доступны на официальном портале «Уфы». Минимальная стоимость составляет 125 рублей. 

