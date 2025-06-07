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7 июня 7:11ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что Двалишвили сохранит пояс в реванше с О'Мэлли

Расклады перед титульными боями
Валентин Васильев

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке пройдет турнир UFC 316. Ивент возглавят титульные поединки в мужском и женском легчайшем весе: Мераб Двалишвили и Джулианна Пенья будут защищать пояса от посягательств Шона О`Мэлли и Кайлы Харрисон. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящие поединки.

Мераб Двалишвили — Шон О`Мэлли

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Учитывая уверенную победу Двалишвили в первом поединке, аналитики PARI считают, что он сможет сохранить титул. Ставки на победу грузинского Ледокола принимаются по коэффициенту 1.34, что соответствует 70% вероятности. Заключить пари на то, что О`Мэлли вернет пояс, можно по коэффициенту 3.40, а на ничью — за 62.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 29% и 1%.

Клиенты PARI также считают, что победит Мераб. 79% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех грузинского бойца.

Аналитики ожидают, что предстоящий бой продлится все отведенное время, и предлагают поставить на это за 1.48. Если же схватка завершится досрочно, сыграет ставка за 2.55.

Прогноз на бой Двалишвили - Пенья

Шон заявляет, что проделал огромную работу, но даже с самой серьезной подготовкой ему будет сложно удержаться на ногах в бою с грузинским мастером по тейкдаунам — вероятно, зрителей снова ждут двадцать пять минут тотального контроля от Двалишвили.

Исходя из этого, букмекеры считают наиболее вероятным исходом поединка победу Мераба решением судей. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.71. Если грузин победит приемом, сыграет ставка за 11.00. В последние дни Ледокол обещает показать шоу в стойке и победить американца в его же игре, однако ему вряд ли удастся нокаутировать одного из лучших ударников дивизиона — такой исход котируется в линии PARI за 7.00.

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А вот нокаут от Шона считается чуть более вероятным. Несмотря на субтильное телосложение, Сахарок вполне способен отправить в царство Морфея даже такого терминатора, как Мераб — особенно, если тот заиграется в стойке. Поставить на победу О`Мэлли нокаутом можно по коэффициенту 5.50. Если американец победит решением, сыграет ставка за 8.80, а сабмишен в его исполнении котируется за 25.00.

Джулианна Пенья — Кайла Харрисон

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Аналитики PARI считают, что в эти выходные в легчайшем дивизионе появится новая чемпионка. Поставить на победу Кайлы Харрисон можно с коэффициентом 1.15, что соответствует вероятности 85%. Заключить пари на успех Джулианны Пеньи можно за 5.80, ничья идет за 68.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 14% и 1%.

Практически все клиенты PARI считают, что чемпионка не сможет защитить пояс. 91% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех Кайлы Харрисон.

Аналитики сомневаются, что бой продлится все пять раундов, и предлагают поставить на это за 1.53. Если же поединок пройдет всю дистанцию, сыграет ставка за 2.40.

Харрисон дважды брала золото на Олимпийских играх по дзюдо. В сочетании с огромной физической мощью, это дает ей большое количество вариантов для завоевания титула — от бескомпромиссного контроля в партере до сабмишена или забивания граунд-энд-паунде. Наиболее вероятными считаются победа Кайлы приемом (коэффициент 2.60), либо по очкам (2.75). Если же она нокаутирует соперницу, сыграет ставка за 4.05.

Учитывая то, что Пенья владеет джиу-джитсу, букмекеры допускают, что у нее будет шанс переиграть Харрисон в партере и выйти на прием, однако даже такой исход котируется за 11.00. Нокаут в исполнении чемпионки оцениваются коэффициентом 18.00, а ее победа решением идет за 14.00.

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