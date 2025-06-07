Клиенты PARI считают, что Двалишвили сохранит пояс в реванше с О'Мэлли

Учитывая уверенную победу Двалишвили в первом поединке, аналитики PARI считают, что он сможет сохранить титул. Ставки на победу грузинского Ледокола принимаются по коэффициенту 1.34, что соответствует 70% вероятности. Заключить пари на то, что О`Мэлли вернет пояс, можно по коэффициенту 3.40, а на ничью — за 62.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 29% и 1%.

Клиенты PARI также считают, что победит Мераб. 79% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех грузинского бойца.

Аналитики ожидают, что предстоящий бой продлится все отведенное время, и предлагают поставить на это за 1.48. Если же схватка завершится досрочно, сыграет ставка за 2.55.

Шон заявляет, что проделал огромную работу, но даже с самой серьезной подготовкой ему будет сложно удержаться на ногах в бою с грузинским мастером по тейкдаунам — вероятно, зрителей снова ждут двадцать пять минут тотального контроля от Двалишвили.

Исходя из этого, букмекеры считают наиболее вероятным исходом поединка победу Мераба решением судей. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.71. Если грузин победит приемом, сыграет ставка за 11.00. В последние дни Ледокол обещает показать шоу в стойке и победить американца в его же игре, однако ему вряд ли удастся нокаутировать одного из лучших ударников дивизиона — такой исход котируется в линии PARI за 7.00.

А вот нокаут от Шона считается чуть более вероятным. Несмотря на субтильное телосложение, Сахарок вполне способен отправить в царство Морфея даже такого терминатора, как Мераб — особенно, если тот заиграется в стойке. Поставить на победу О`Мэлли нокаутом можно по коэффициенту 5.50. Если американец победит решением, сыграет ставка за 8.80, а сабмишен в его исполнении котируется за 25.00.