Uffiliates: полный обзор партнерской сети и новой платформы для арбитражников

UFFILIATES — это партнерская сеть для тех, кто работает с iGaming и беттинг-офферами. В каталоге сети более полутысячи предложений от казино, букмекеров и онлайн-покер-румов. UFFILIATES нередко признают лучшей CPA-сетью среди предложений с лицензированными российскими брендами ЦУПИС. Каталог сети включает почти всех крупных операторов, работающих по российскому законодательству. Причем для каждого бренда зачастую доступно сразу несколько партнерских программ, рассчитанных на разные виды трафика и условия вознаграждения, что позволяет легко выбрать подходящий вариант под собственную стратегию продвижения.

Однако выбор не ограничивается только ими: в сети есть множество иностранных брендов, включая такие известные, как 1Win, МарафонБет, Vavada и другие. Это тем более ценно, потому что работать с иностранными брендами бывает сложно — языковой барьер, нюансы заключения договоров и поиск удобных способов выплат часто создают проблемы.

Варианты офферов в UFFILIATES разные: чаще всего встречаются варианты с выплатами по CPA, но можно найти и RevShare, и гибридные вариант – например, партнер получает фиксированную выплату за привлечение клиента и также процент от его дальнейших проигрышей. Найти опции можно практически под любой трафик – от соцсетей и капперского трафика до пушей, ASO и SEO.

Вот несколько примеров офферов, которые есть в UFFILIATES.me прямо сейчас.

Winline (ЦУПИС) – CPA [ASO]

Оффер от легального ЦУПИС-букмекера с хорошей выплатой за установку и регистрацию в приложении. Работает по CPA, подходит для продвижения в ASO-сетях. Оптимален для трафика из РФ, особенно в нишах «спорт» и «ставки» внутри стора.

Основные условия:

Выплата: 12 220 ₽ за первый депозит от 100 ₽ (CPA)

Бейслайн: 500 ₽ (не накопительный)

Обязательный тест: 15 FTD за 3 месяца

Холд: 38 дней

Возраст: 18+

Гео: Россия

Запрещено: фрод, мультиаккаунты, бонусхантинг, мотив, брендовый трафик (кроме ASO в Google Play), In-App, Toolbar, Call-центр, запрещённые тематики (порно, политика, оружие, дети, лёгкий заработок).

Сроки: Click to Reg – 3 дня, Reg to CPA – 90 дней, сверка – 1 раз в месяц, cookie – Last Win.

Плюсы: готовые креативы, материалы для продвижения, поддержка партнёров.

Stake – RevShare

Крипто- и фиат-казино оффер с моделью RevShare до 30%. Отлично подходит для долгосрочной монетизации трафика: вы получаете процент от прибыли казино с каждого привлечённого игрока без ограничений по времени. Минимальный депозит принимается как в криптовалюте, так и в фиате.

Основные условия:

Выплата: RevShare 25–30% (по договорённости с менеджером)

RevShare 25–30% (по договорённости с менеджером) Cookie Lifetime: 30 дней (Last Win)

30 дней (Last Win) Статистика: FTD в реальном времени, RS обновляется раз в сутки

FTD в реальном времени, RS обновляется раз в сутки Гео: более 30 стран (включая топовые рынки — Бразилия, Германия, Великобритания, Канада, Австралия)

более 30 стран (включая топовые рынки — Бразилия, Германия, Великобритания, Канада, Австралия) Обязательное согласование перед запуском

перед запуском Материалы: готовые лендинги под источник трафика, возможность кастомных креативов

Запрещено: женская ЦА 100%, фрод, мисслид, креативы с медийными личностями без согласования, 100% таргет на тематику «лёгкий заработок».

Плюсы: гибкость в выборе гео, поддержка крипто- и фиат-платежей, долгосрочный пассивный доход с игроков.

BetOnRed – CPA

Международный оффер казино и беттинга с высокими CPA-ставками до 270 € в зависимости от гео и источника трафика. Особенно подходит для вебмастеров, работающих с топовыми европейскими странами.

Основные условия:

Выплата: 140–270 € CPA (по гео и источнику)

Миндеп: от 10 € (зависит от страны)

Холд: 15 дней

Cookie Lifetime: 30 дней

Гео: Европа (Германия, Норвегия, Швейцария, Испания, Австрия, Италия и др.)

Тест: 10 FTD за 30 дней, оплачивается при хорошем качестве

Материалы: готовые лендинги под разные источники (ASO, SEO, PPC, FB и др.)

Выплаты: раз в месяц, от 500 €

KPI:

Средний депозит на 14-й день — от 60% выплаты

Повторные депозиты — у ≥ 30% игроков

Запрещено: мотив, фрод, попандеры, брендовый трафик, схемы, мисслид.

Плюсы: гибкая оплата по странам и источникам, быстрый холд, высокая ставка для премиальных гео.