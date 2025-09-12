Uffiliates: полный обзор партнерской сети и новой платформы для арбитражников

Партнерский проект
UFFILIATES.me — это аффилиат-сеть от портала «Рейтинг Букмекеров», который является крупнейшим сайтом о ставках на спорт в странах СНГ. Портал известен своей приверженностью к объективной и подтвержденной информации для игроков, и эта философия лежит в основе работы всей площадки. Соответственно, UFFILIATES сотрудничает исключительно с проверенными и заслуживающими доверия предложениями от надежных игорных и букмекерских брендов.
В данном обзоре вы узнаете, какие предложения представлены в ассортименте UFFILIATES, почему зачастую выгодно направлять туда трафик, минуя прямые связи с операторами, а также познакомитесь с обновленной платформой, позволяющей легко контролировать кампании и подбирать подходящие офферы.
UFFILIATES — это партнерская сеть для тех, кто работает с iGaming и беттинг-офферами. В каталоге сети более полутысячи предложений от казино, букмекеров и онлайн-покер-румов. UFFILIATES нередко признают лучшей CPA-сетью среди предложений с лицензированными российскими брендами ЦУПИС. Каталог сети включает почти всех крупных операторов, работающих по российскому законодательству. Причем для каждого бренда зачастую доступно сразу несколько партнерских программ, рассчитанных на разные виды трафика и условия вознаграждения, что позволяет легко выбрать подходящий вариант под собственную стратегию продвижения.
Однако выбор не ограничивается только ими: в сети есть множество иностранных брендов, включая такие известные, как 1Win, МарафонБет, Vavada и другие. Это тем более ценно, потому что работать с иностранными брендами бывает сложно — языковой барьер, нюансы заключения договоров и поиск удобных способов выплат часто создают проблемы.
Варианты офферов в UFFILIATES разные: чаще всего встречаются варианты с выплатами по CPA, но можно найти и RevShare, и гибридные вариант – например, партнер получает фиксированную выплату за привлечение клиента и также процент от его дальнейших проигрышей. Найти опции можно практически под любой трафик – от соцсетей и капперского трафика до пушей, ASO и SEO.
Вот несколько примеров офферов, которые есть в UFFILIATES.me прямо сейчас.
Winline (ЦУПИС) – CPA [ASO]
Оффер от легального ЦУПИС-букмекера с хорошей выплатой за установку и регистрацию в приложении. Работает по CPA, подходит для продвижения в ASO-сетях. Оптимален для трафика из РФ, особенно в нишах «спорт» и «ставки» внутри стора.
Основные условия:
Запрещено: фрод, мультиаккаунты, бонусхантинг, мотив, брендовый трафик (кроме ASO в Google Play), In-App, Toolbar, Call-центр, запрещённые тематики (порно, политика, оружие, дети, лёгкий заработок).
Сроки: Click to Reg – 3 дня, Reg to CPA – 90 дней, сверка – 1 раз в месяц, cookie – Last Win.
Плюсы: готовые креативы, материалы для продвижения, поддержка партнёров.
Stake – RevShare
Крипто- и фиат-казино оффер с моделью RevShare до 30%. Отлично подходит для долгосрочной монетизации трафика: вы получаете процент от прибыли казино с каждого привлечённого игрока без ограничений по времени. Минимальный депозит принимается как в криптовалюте, так и в фиате.
Основные условия:
Запрещено: женская ЦА 100%, фрод, мисслид, креативы с медийными личностями без согласования, 100% таргет на тематику «лёгкий заработок».
Плюсы: гибкость в выборе гео, поддержка крипто- и фиат-платежей, долгосрочный пассивный доход с игроков.
BetOnRed – CPA
Международный оффер казино и беттинга с высокими CPA-ставками до 270 € в зависимости от гео и источника трафика. Особенно подходит для вебмастеров, работающих с топовыми европейскими странами.
Основные условия:
KPI:
Запрещено: мотив, фрод, попандеры, брендовый трафик, схемы, мисслид.
Плюсы: гибкая оплата по странам и источникам, быстрый холд, высокая ставка для премиальных гео.
Практически с любым брендом можно заключить договор напрямую. Зачем тогда работать с CPA-сетью, в частностью, UFFILIATES? Вот несколько основных причин.
1. В UFFILIATES более 500 разных офферов от гемблинговых, беттинговых и покер-брендов. Это дает возможность быстро тестировать разные бренды и вертикали в одном аккаунте и заключать десятки договоров с разными компаниями. Кроме того, опытные вебы могут делать кросс-апселы: одна и та же аудитория может чаще конвертироваться на другом букмекере.
2. Бывает, что у арбитражника возникает конфликт с брендом. Например, букмекер может отказаться платить, утверждая, что трафик состоит из ботов или что последний клик был за другим партнером. При работе напрямую с брендом вебам приходится самостоятельно разбираться с такими конфликтами. UFFILIATES же выступает медиатором: сам предоставляет технические доказательства брендам, общается с их менеджерами, иногда компенсирует спорные случаи по соглашению. Это экономит вам дни переговоров и снижает риск остаться без выплат.
3. Специальные условия. UFFILIATES может предоставлять букмекерам и казино огромные объемы трафика от своих партнеров. Бренды просто не могут подключить напрямую такое количество арбитражников – а значит, сотрудничать с UFFILIATES им выгодно, и они готовы предоставлять более выгодные условия их партнерам – более высокие проценты по ревшаре или выплаты по CPA.
Также бренды могут предлагать специальные акции для партнеров UFFILIATES. Вот два примера недавних акций:
4. Постоянная поддержка. В UFFILIATES у каждого партнера есть персональный менеджер, который поможет не просто настроить кампанию и проверить, корректно ли идет трекинг, но еще и порекомендовать самый подходящий оффер, предложить новинку или эксклюзив, посоветовать готовые рабочие связки и помочь с новыми ГЕО.
Итак, если подытожить – с UFFILIATES вы собираете в одном месте все офферы, удобную статистику, поддержку менеджера и специальные акции без лишней бюрократии и десятков отдельных договоров. Все это доступно в личном кабинете партнера, который недавно полностью обновили; давайте посмотрим, что он из себя представляет.
Недавно партнерская сеть UFFILIATES выпустила новую платформу для партнеров — Uffiliates Network. Вот как выглядит главная страница:
Теперь статистика по кампаниям находится на главной странице, и можно сразу увидеть самые актуальные цифры за последний день, за неделю, за 14 дней, месяц или 3 месяца.
Остальные вкладки включают следующее:
Для трекинга конверсий есть отдельная вкладка:
В итоге, если вы ищете партнерскую сеть с надежным набором офферов в разных вертикалях, в том числе с поддержкой ЦУПИС, и удобной новой платформой для управления кампаниями — Uffiliates заслуживает внимания. Эта сеть уже показывает стабильный рост и активно развивает инструменты для комфортной и эффективной работы.
Сотрудничество с UFFILIATES — простое и выгодное решение. Вы можете протестировать разные бренды без необходимости подписывать кучу документов, получите помощь в случае возникновения разногласий, подберете предложения с наиболее привлекательными условиями, чем при прямом сотрудничестве, и будете контролировать весь процесс через единый личный кабинет. Всю основную работу возьмет на себя партнерская сеть, вебмастерам останется лишь направлять трафик и подсчитывать прибыль.