Клиенты PARI: ЦСКА победит УНИКС и упрочит лидерство в Единой лиге ВТБ

1 марта в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ столичный ЦСКА встретится с УНИКСом. Игра начнется в 13:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают ЦСКА фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.40, что соответствует примерно 69% вероятности. Триумф УНИКС котируется за 2.95 (около 31%).

Клиенты PARI также верят в победу московского клуба. На победу «армейцев» приходится около 75% от общего оборота пари на исход встречи.

Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 160 очков, можно с коэффициентом 1.87. Противоположный вариант — тотал меньше 159.5 — котируется за 1.93. В ноябре 2024 года ЦСКА победил со счётом 80:73.

Если первая половина завершится победой «армейцев», сыграет ставка с коэффициентом 1.53. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 15.00. Победа УНИКС в первые 20 минут матча оценивается в 2.77.

Обе команды считаются одними из главных претендентов на титул в этом сезоне. ЦСКА лидирует в таблице регулярного сезона с 27 победами в 32 встречах. «Армейцы» в прошлом сезоне стали победителями Единой лиги ВТБ. Поставить на то, что московский клуб сохранит титул чемпиона, можно за 2.85.

УНИКС идет на третьем месте в таблице с 27 победами в 33 матчах. Казанская команда провела прошлый сезон также сильно: победа в регулярном сезоне и отличный плей-офф, где УНИКС проиграл в финале ЦСКА. Вероятность триумфа казанцев в этом сезоне котируется за 3.50.