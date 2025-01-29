Winline запустил масштабный розыгрыш в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ

До Winline Зимнего кубка РПЛ остаются считанные дни, и уже совсем скоро сильнейшие команды страны сойдутся в борьбе за первое место. В честь главного турнира зимы Winline запустил сразу несколько розыгрышей крупных призов.

30 января, в день старта турнира, всем пользователям приложения Winline станет доступна мини-игра “Футбольный снайпер”, в рамках которой будет разыграно 6 млн фрибетами. Механика игры проста: игроки выбирают команду и выполняют три удара по воротам в одной попытке, пытаясь сбить коробки в воротах. За сбитые коробки начисляются очки. Задача - набрать наибольшее количество очков.

Каждому пользователю будет доступна одна бесплатная попытка в день, а чтобы получить дополнительные попытки, необходимо сделать ставку от 1000 рублей на любой матч Winline Зимнего кубка РПЛ. Игроки, набравшие наибольшее количество очков за день, участвуют в ежедневном розыгрыше фрибетов, а главный приз - 3 миллиона фрибетами, - будет распределен между лучшими игроками по итогу всего турнира.

Игра будет доступна всем зарегистрированным пользователям Winline с 30 января по 11 февраля.

А чтобы не пропустить весь эксклюзивный контент, который не покажут по ТВ, Winline совместно с Российской Премьер-лигой создали и запустили специального бота в Telegram - @winline_promo_bot.

Каждый пользователь бота сможет узнать расписание всех матчей турнира, поучаствовать в розыгрыше уникальных призов, среди которых мячи и футболки с автографами футболистов-участников турнира, а также быть в курсе всех событий главного футбольного события зимы.

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Российская Премьер-Лига и Winline представляют третий розыгрыш главного турнира зимы – Winline Зимний Кубок РПЛ. Турнир пройдет в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. Участниками турнира станут сильнейшие клубы страны - Спартак, Зенит, Краснодар, Динамо М, ЦСКА и Ростов.