11 октября

Vitality победит FaZe и пройдет в финал ESL Pro League Season 22 по CS2, считают в PARI

Но FaZe уже стали авторами сенсации, выбив Team Spirit
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

11 октября на турнире ESL Pro League Season 22 по CS2 пройдут полуфиналы. В одном из них сойдутся FaZe Clan и Team VItality. Серия в формате best-of-3 стартует в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Vitality после поражения в первом туре больше не проигрывает на турнире. В четвертьфинале французский клуб со счетом 2:1 переиграл FURIA. Поставить на победу Vitality в полуфинале можно с котировкой 1.34. В этом году состав ZywOo дважды встречался с FaZe и оба раза победил со счетом 2:1. На аналогичный счет в грядущем поединке аналитики дают коэффициент 3.10. На сухую победу французского клуба можно поставить за 2.15. Коэффициент на Vitality с форой по раундам (-5.5) составляет 1.70, а с форой (-9.5) — 2.70.

FaZe в четвертьфинале одержала сенсационную победу 2:0 над Team Spirit, которая считалась главным фаворитом ивента. Вероятность того, что состав karrigan сможет выбить из турнира еще одного фаворита, оценивается котировкой 3.25. Коэффициент на FaZe с форой по картам (+1.5) составляет 1.62, а с форой (-1.5) — 6.50. Индивидуальный тотал FaZe по раундам больше 23.5 доступен за 1.68.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. В плей-офф прошли восемь коллективов, которые сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. После вылета Spirit главным фаворитом чемпионата, по мнению аналитиков, стала Team Vitality. Поставить на итоговый триумф состава ZywOo можно с котировкой 2.15. Вероятность того, что трофей завоюет FaZe, оценивается коэффициентом 9.15.

Новое