PARI: Vitality победит G2 и пройдет в плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS2

Центральный матч дня
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

7 октября на турнире ESL Pro League Season 22 по CS2 пройдут поединки четвертого круга второго группового этапа. Центральным матчем дня станет противостояние Team Vitality и G2 Esports. Серия в формате best-of-3 стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Vitality начала турнир с сенсационного поражения от Gentle Mates со счетом 0:2. Однако после этого коллектив ZywOo уверенно разобрался с GamerLegion и HOTU. Поставить на победу французского клуба в четвертом туре можно с котировкой 1.36. Пари на точный счет 2:0 в пользу Vitality доступно за 2.20. Коэффициент на команду ZywOo с форой по раундам (-5.5) составляет 1.72, а с форой (-9.5) — 2.75. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.00. Противоположный результат идет за 1.72.

G2, наоборот, во втором этапе стартовала с двух побед — над FaZe и FURIA. Однако в предыдущем туре коллектив уступил Team Spirit со счетом 0:2. Последний раз с Vitality состав huNter- встречался в сентябре этого года в финале BLAST Open Fall — и тогда победил со счетом 3:2. Поставить на то, что G2 вновь окажется сильнее французского клуба, можно с котировкой 3.15. Коэффициент на коллектив huNter- с форой по картам (+1.5) составляет 1.60, а с форой (-1.5) — 6.10. Индивидуальный тотал G2 по раундам больше 24.5 доступен за 1.72.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 168 760 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех матчей ESL Pro League Season 22, включив в него пари на победу Vitality за 1.36. Общий коэффициент экспресса составил 2.36.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Во втором этапе чемпионата участвуют 16 команд — восемь лучших пройдут в плей-офф ивента. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Vitality, несмотря на осечку в матче с Gentle Mates, по оценкам аналитиков, остается главным фаворитом турнира. На чемпионство состава ZywOo эксперты PARI дают коэффициент 3.50. Вероятность того, что трофей достанется G2, оценивается котировкой 10.00.

