9 октября 9:41

В Екатеринбурге откроется фотовыставка, посвященная ветеранам уральского футбола

Коллаборация фонда «Пари и побеждай», ФНЛ, Лиги PARI и благотворительной платформы Tooba
Валентин Васильев

С 11 по 17 октября 2025 года на территории ТЦ «Мега Екатеринбург» (ул. Металлургов, 87) будет работать фотовыставка благотворительного фонда «Пари и побеждай». Экспозиция познакомит гостей с выдающимися футболистами легендарного клуба «Уралмаш» и заслуженными тренерами страны.

Фотовыставка — часть совместной масштабной инициативы фонда «Пари и побеждай», ФНЛ, Лиги PARI и благотворительной платформы Tooba. Ее цель — системная поддержка пожилых людей и ветеранов спорта в регионах России. 

На выставке будут представлены фотопортреты, запечатлевшие героев в настоящем времени. Каждое фото сопровождается цитатой-напутствием от спортсмена, раскрывающей его характер и отношение к спорту. Например, советский футболист, полузащитник, мастер спорта СССР Вячеслав Вильдяев поделился своим правилом: «Самое главное для становления футболиста — любить футбол и не жалеть себя на тренировках». А принцип Рима Камалова, советского футболиста и тренера, гласит: «Главная задача футболистов — это полные трибуны и радость болельщиков. Мы играем для них, и про это нельзя забывать».

«Для нас очень важно не просто оказывать помощь, но и сохранять связь поколений, — отмечает Алина Лебедева, попечитель фонда «Пари и побеждай». — Эти выдающиеся спортсмены закладывали фундамент уральского футбола, и их мудрость, их стойкость — это настоящее наследие. Наша выставка — дань уважения их труду и возможность для каждого из нас сказать спасибо».

В рамках проекта открыт сбор пожертвований. Все собранные средства будут направлены в фонд «Дари еду» для адресной помощи его подопечным.

Посетить фотовыставку могут все желающие бесплатно. Экспозиция ждет гостей на первом этаже, напротив пространства для встреч «Мега[Место]».

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.

Новое