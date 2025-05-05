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6 мая 9:38ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 243 000 рублей на голы «Вашингтона» в первом матче серии Кубка Стэнли с «Каролиной»

Котировки на победу «ураганов» с учетом овертайма составляют 1.80
Валентин Васильев

В ночь с 6 на 7 мая в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Игра пройдет в Вашингтоне и начнется в 02:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают, что шансы гостей чуть выше. На победу «Каролины» в основное время можно поставить за 2.35. Это примерно 41% вероятности. Коэффициент на успех «Вашингтона» по итогам трех периодов составляет 2.65 (около 36%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.20 (приблизительно 23%).

Котировки на победу «ураганов» с учетом овертайма составляют 1.80. На итоговый успех хозяев льда можно сделать ставку с коэффициентом 2.12.

Клиенты PARI верят в столичный клуб. Примерно 60% от общего объема ставок на исход основного времени матча приходится на успех «Вашингтона». Около 27% сделано на гостей, еще приблизительно 13%  на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 87% на 13% в пользу «Кэпиталз».

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На то, что в следующий раунд по итогам серии пройдет «Каролина», предлагают коэффициент 1.55, а шансы столичного клуба оценили в 2.40. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 2.90.

Аналитики PARI склоняются к тому, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.83. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.98

В отдельной линии клиентам PARI предлагают угадать тотал голов Александра Овечкина в серии. На ТБ 3.5 шайбы можно поставить с коэффициентом 2.00, а на то, что россиянин поразит ворота соперников три раза или меньше, предлагают котировку 1.73.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 243 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.21 и включил в него пари на то, что «Вашингтон» забросит как минимум три шайбы (индивидуальный тотал больше 2.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.25.

«Вашингтон» в первом раунде Кубка Стэнли прошел «Монреаль» в пяти матчах. Шансы Овечкина и компании выиграть Кубок Стэнли оценили коэффициентом 11.00, а пари на выход «Вашингтона» в финал доступно за 5.55. 
«Каролина» в первом раунде также затратила пять матчей в серии с «Нью-Джерси». Сделать ставку на то, что подопечные Роба Бриндамора станут чемпионами в этом сезоне, можно за 5.00, а на выход «ураганов» в финал предлагают котировку 2.90.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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