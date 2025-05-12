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19 мая 6:30ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Зенит» завершит серию с «Локомотивом-Кубанью» и выйдет в финал Единой лиги ВТБ

Аналитики считают, что петербуржцы смогут завершить серию в свою пользу
Валентин Васильев

19 мая «Зенит» проведет шестой матч полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубанью». Игра пройдет на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре и стартует в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что петербуржцы смогут завершить серию в свою пользу. Ставки на победу «Зенита» принимаются по коэффициенту 1.72, что соответствует 55% вероятности. Поставить на успех краснодарцев можно за 2.12, вероятность такого исхода составляет примерно 45%.

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Клиенты PARI в основном согласны с такими раскладами. 85% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу гостей.

По оценкам аналитиков, соперники наберут не менее 167 очков на двоих. Поставить на тотал больше 166.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 166.5 — с коэффициентом 1.94.

Индивидуальный тотал «Зенита» больше 84.5 котируется за 1.77. Для сравнения, такую же ставку на «Локомотив-Кубань» можно сделать за 2.22.

«Зениту» осталось одержать всего одну победу для выхода в финал. Петербуржцы уверенно стартовал в серии с южанами, разгромив соперника в первом матче — 106:79. Во второй игре в Санкт-Петербурге команда Хавьера Паскуаля снова оказалась сильнее — 85:80.

Однако на выезде удача от «Зенита» отвернулась: оба матча в Краснодаре остались за «Локомотивом-Кубанью» — 86:76 и 96:88. Тем не менее в пятом матче преимущество домашней арены снова сыграло на руку петербургскому коллективу, победившему со счетом 93:80.

«Зенит» считается основным конкурентом ЦСКА в борьбе за титул. После победы в прошлом матче коэффициент на чемпионство петербуржцев снизился с 2.85 до 2.40. А вот котировки на успех «Локо» взлетели с 22.00 до 40.00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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