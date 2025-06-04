Клиенты PARI ждут победы Джоковича в матче со Зверевым на Ролан Гаррос

4 июня Александр Зверев сыграет с Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису. Игра пройдет на корте комплекса Roland Garros, начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что шансы соперников практически равны — спортсмены имеют долгую историю противостояний и хорошо изучили стили друг друга. Ставки на победу Зверева и Джоковича принимаются с одинаковым коэффициентом 1.93. Таким образом, вероятность победы каждого из них составляет примерно 50%.

А вот клиенты PARI по большей части склоняются к победе Джоковича. 54% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех сербского ветерана. Один из клиентов поставил 150 000 рублей на победу Новака по коэффициенту 1.90 в составе экспресса из трех матчей Ролан Гаррос. Он также включил в свой купон ставки на победу Кори Гауфф в игре с Мэдисон Киз, а также на победу Лоис Буассон в матче с Миррой Андреевой с форой (+7.5). Суммарный коэффициент экспресса составил 3.62, если все три ставки сыграют, выплата составит 543 000 рублей.

Другая крупная ставка сделана на победу Александра Зверева — клиент заключил пари на сумму 122 497 рублей по коэффициенту 1.97.

Игры Джоковича со Зверевым практически всегда оборачиваются затяжными многочасовыми баталиями, поэтому аналитики ожидают, что соперники сыграют минимум 41 гейм. Поставить на тотал больше 40.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 40.5 — с коэффициентом 1.95.

Вполне вероятным исходом встречи считается победа любого из спортсменов в трех сетах. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 5.00.

Александр Зверев вышел в четвертьфинал после победы на Таллоном Грикспором. Голландец снялся во втором сете, уступив со счетом 6:4, 3:0. Предстоящая игра будет очень принципиальной для немца — в прошлом году он был близок к триумфу на французских кортах, однако проиграл Карлосу Алькарасу в финальном матче. Аналитики PARI предлагают коэффициент 17.00 на то, что он сможет впервые выиграть турнир Большого шлема, а также коэффициент 5.70 на то, что он выйдет в финал.

Новак Джокович пробился в четвертьфинал после уверенной победы над Кэмероном Норри, обыграв британца со счетом 6:2, 6:3, 6:2. Из всех турниров Большого шлема серб меньше всего побеждал именно на Открытом чемпионате Франции, однако все же ему трижды удавалось выиграть этот турнир. В последний раз Джокович праздновал победу на Ролан Гаррос в 2023 году. Если ветеран сможет еще раз добыть Кубок мушкетеров на закате карьеры, сыграет ставка за 13.00, а его выход в финал котируется за 5.25.