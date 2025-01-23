Кристал Пэлас - Челси, 4 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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4 января в рамках 20-го тура Английской премьер-лиги «Челси» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Победа может позволить номинальным гостям лондонского дерби закрепиться в тройке лидеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Кристал Пэлас» (Лондон)
04.01.2025, Сб
18:00 МСК
«Челси» (Лондон)
|П1 - 3.70
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 20-й тур
Стадион: «Селхерст Парк» (Лондон, Англия, Великобритания)
Судья: Тим Робинсон
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кристал Пэлас»
|8
|12
|32
|48-100
|«Челси»
|32
|12
|8
|100-48
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.12.2024
|«Кристал Пэлас»
2:1
«Саутгемптон»
АПЛ
|26.12.2024
|«Борнмут»
0:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|21.12.2024
|«Кристал Пэлас»
1:5
«Арсенал»
АПЛ
|18.12.2024
|«Арсенал»
3:2
«Кристал Пэлас»
Кубок лиги
|15.12.2024
|«Брайтон»
1:3
«Кристал Пэлас»
АПЛ
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.12.2024
|«Ипсвич»
2:0
«Челси»
АПЛ
|26.12.2024
|«Челси»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|22.12.2024
|«Эвертон»
0:0
«Челси»
АПЛ
|19.12.2024
|«Челси»
5:1
«Шэмрок Роверс»
Лига конференций
|15.12.2024
|«Челси»
2:1
«Брентфорд»
АПЛ
Последние пять матчей «Кристал Пэлас» и «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.09.2024
|«Челси»
1:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|12.02.2024
|«Кристал Пэлас»
1:3
«Челси»
АПЛ
|27.12.2023
|«Челси»
2:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|15.01.2023
|«Челси»
1:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|01.10.2022
|«Кристал Пэлас»
1:2
«Челси»
АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|2. Арсенал
|19
|11
|6
|2
|38-17
|39
|3. Ноттингем Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|4. Челси
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|5. Ньюкасл
|19
|9
|5
|5
|32-21
|32
|6. Манчестер Сити
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|7. Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|8. Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|9. Астон Вилла
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|10. Брайтон
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|11. Тоттенхэм
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|12. Брентфорд
|19
|7
|3
|9
|33-35
|24
|13. Вест Хэм
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|14. Манчестер Юнайтед
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|15. Кристал Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|16. Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|17. Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|18. Ипсвич
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|19. Лестер
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|20. Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
В предыдущем туре «Челси» довольно неожиданно проиграл «Ипсвичу», да и вообще в трех последних встречах АПЛ «синие» набрали всего один балл. Но начинать календарный год с очередной потери очков подопечные Энцо Марески не должны. История личных встреч намекает, что фаворитом на «Селхерст Парке» будет «Челси», при этом букмекеры дают довольно щедрый коэффициент на победу номинальных гостей.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Чемпионат»
|Текстовая
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
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Потери:
«Кристал Пэлас»: Франса, Риад (оба - травма)
«Челси»: Джеймс, Фофана (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «Челси»:
|Позиция
|«Кристал Пэлас»
«Челси»
Позиция
|Вратарь
|1. Хендерсон
1. Санчес
Вратарь
|Защитник
|27. Чалоба
2. Дисаси
Защитник
|Защитник
|5. Лакруа
4. Адарабиойо
Защитник
|Защитник
|26. Ричардс
6. Колвилл
Защитник
|Защитник
|12. Муньос
27. Гюсто
Защитник
|Защитник
|3. Митчелл
25. Кайседо
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Лерма
8. Фернандес
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Эзе
20. Палмер
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Хьюз
7. Нету
Нападающий
|Нападающий
|7. Сарр
19. Санчо
Нападающий
|Нападающий
|14. Матета
15. Джексон
Нападающий
|Главный тренер
|Оливер Гласнер
Энцо Мареска
Главный тренер
Аналитики БК PARI считают «Челси» записным фаворитом, предлагая на победу гостей коэффициент 1.98. На победу «Кристал Пэлас» можно поставить за 3.70, на ничью - 3.85.
Статистика утверждает, что забитые мячи в этой встрече непременно будут. В последний раз эти соперники уходили с поля без голов в марте 1995-го года. «Челси» занимает второе место в ретинге самых результативных команд АПЛ, уступая в этом компоненте лишь «Ливерпулю», да и «Кристал Пэлас» забивает практически в каждом матче.
Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.
Партнерский проект