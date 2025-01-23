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4 января 9:04ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Кристал Пэлас - Челси, 4 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Синие» попытаются приблизиться к «Ливерпулю»
Руслан Ипполитов

4 января в рамках 20-го тура Английской премьер-лиги «Челси» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Победа может позволить номинальным гостям лондонского дерби закрепиться в тройке лидеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кристал Пэлас» (Лондон)

04.01.2025, Сб

18:00 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 3.70

Х - 3.85

П2 - 1.98

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 20-й тур

Стадион: «Селхерст Парк» (Лондон, Англия, Великобритания)

Судья: Тим Робинсон

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кристал Пэлас»8123248-100
«Челси»32128100-48

Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.12.2024«Кристал Пэлас»

2:1

«Саутгемптон»

АПЛ

26.12.2024«Борнмут»

0:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

21.12.2024«Кристал Пэлас»

1:5

«Арсенал»

АПЛ

18.12.2024«Арсенал»

3:2

«Кристал Пэлас»

Кубок лиги

15.12.2024«Брайтон»

1:3

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.12.2024«Ипсвич»

2:0

«Челси»

АПЛ

26.12.2024«Челси»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

22.12.2024«Эвертон»

0:0

«Челси»

АПЛ

19.12.2024«Челси»

5:1

«Шэмрок Роверс»

Лига конференций

15.12.2024«Челси»

2:1

«Брентфорд»

АПЛ

Последние пять матчей «Кристал Пэлас» и «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.09.2024«Челси»

1:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

12.02.2024«Кристал Пэлас»

1:3

«Челси»

АПЛ

27.12.2023«Челси»

2:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

15.01.2023«Челси»

1:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

01.10.2022«Кристал Пэлас»

1:2

«Челси»

АПЛ

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль18143145-1745
2. Арсенал19116238-1739
3. Ноттингем Форест19114426-1937
4. Челси19105438-2335
5. Ньюкасл1995532-2132
6. Манчестер Сити1994632-2631
7. Борнмут1986529-2330
8. Фулхэм1978428-2529
9. Астон Вилла1985628-3129
10. Брайтон1969429-2827
11. Тоттенхэм1973941-2824
12. Брентфорд1973933-3524
13. Вест Хэм1965823-3523
14. Манчестер Юнайтед1964921-2622
15. Кристал Пэлас1948720-2720
16. Эвертон1838715-2417
17. Вулверхэмптон19441131-4216
18. Ипсвич19361018-3315
19. Лестер19351122-4214
20. Саутгемптон19131512-396

Прогноз на матч

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В предыдущем туре «Челси» довольно неожиданно проиграл «Ипсвичу», да и вообще в трех последних встречах АПЛ «синие» набрали всего один балл. Но начинать календарный год с очередной потери очков подопечные Энцо Марески не должны. История личных встреч намекает, что фаворитом на «Селхерст Парке» будет «Челси», при этом букмекеры дают довольно щедрый коэффициент на победу номинальных гостей.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Кристал Пэлас»: Франса, Риад (оба - травма)

«Челси»: Джеймс, Фофана (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «Челси»:

Позиция«Кристал Пэлас»

«Челси»

Позиция

Вратарь1. Хендерсон

1. Санчес

Вратарь

Защитник27. Чалоба

2. Дисаси

Защитник

Защитник5. Лакруа

4. Адарабиойо

Защитник

Защитник26. Ричардс

6. Колвилл

Защитник

Защитник12. Муньос

27. Гюсто

Защитник

Защитник 3. Митчелл

25. Кайседо

Полузащитник 

Полузащитник 8. Лерма

8. Фернандес

Полузащитник 

Полузащитник10. Эзе

20. Палмер

Полузащитник

Полузащитник19. Хьюз

7. Нету

Нападающий

Нападающий7. Сарр

19. Санчо

Нападающий

Нападающий14. Матета

15. Джексон

Нападающий

Главный тренерОливер Гласнер

Энцо Мареска

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI считают «Челси» записным фаворитом, предлагая на победу гостей коэффициент 1.98. На победу «Кристал Пэлас» можно поставить за 3.70, на ничью - 3.85.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Кристал Пэлас» - «Челси»?

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Статистика утверждает, что забитые мячи в этой встрече непременно будут. В последний раз эти соперники уходили с поля без голов в марте 1995-го года. «Челси» занимает второе место в ретинге самых результативных команд АПЛ, уступая в этом компоненте лишь «Ливерпулю», да и «Кристал Пэлас» забивает практически в каждом матче.

Где смотреть бесплатно матч «Манчестер Сити» - «Вест Хэм»?

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Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях. 

Кто станет чемпионом Англии?

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Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют лидирующий в турнирной таблице «Ливерпуль», на который можно поставить за 1.30. Вероятность того, что первенство выиграет «Челси» оценена коэффициентом 20.00, «Кристал Пэлас» - 3000.00.

 

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