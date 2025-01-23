Кристал Пэлас - Челси, 4 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В предыдущем туре «Челси» довольно неожиданно проиграл «Ипсвичу», да и вообще в трех последних встречах АПЛ «синие» набрали всего один балл. Но начинать календарный год с очередной потери очков подопечные Энцо Марески не должны. История личных встреч намекает, что фаворитом на «Селхерст Парке» будет «Челси», при этом букмекеры дают довольно щедрый коэффициент на победу номинальных гостей.