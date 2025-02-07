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7 февраля 8:51ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Боруссия М — Айнтрахт, 8 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Команды Сеоане и Топпмеллера ведут борьбу за путевки в еврокубки
Руслан Ипполитов

8 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Германии по футболу менхенгладбахская «Боруссия» принимает «Айнтрахт». Обе команды занимают места в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги, но составить конкуренцию в чемпионской гонке «Баварии» шансов не имеют. А вот в борьбе за путевки в еврокубки «Айнтрахт» и «Боруссия» примут самое непосредственное участие. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Менхенгладбах)

08.02.2025, Сб

20:30 МСК

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)

П1 - 2.55

Х - 3.65

П2 - 2.55

Турнир: чемпионат Германии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Боруссия-Парк» (Менхенгладбах, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия М»383043177-178
«Айнтрахт»433038178-177

Последние пять игр «Боруссии М»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Штутгарт»1:2«Боруссия М»Бундеслига
25.01.2025«Боруссия М»3:0«Бохум»Бундеслига
18.01.2025«Байер»

3:1

«Боруссия М»

Бундеслига

14.01.2025«Вольфсбург»

5:1

«Боруссия М»

Бундеслига

11.01.2025«Боруссия М»

0:1

«Бавария»

Бундеслига

Последние пять игр «Айнтрахта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Айнтрахт»1:1«Вольфсбург»Бундеслига
30.01.2025«Рома»2:0«Айнтрахт»Лига Европы
26.01.2025«Хоффенхайм»2:2«Айнтрахт»Бундеслига
23.01.2025«Айнтрахт»2:0«Ференцварош»Бундеслига
17.01.2025«Айнтрахт»2:0«Боруссия Д»Бундеслига

Последние пять игр «Боруссии М» и «Айнтрахта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.10.2024«Айнтрахт»2:1«Боруссия М»Кубок Германии
21.09.2024«Айнтрахт»2:0«Боруссия М»Бундеслига
11.05.2024«Боруссия М»

1:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

20.12.2023«Айнтрахт»

2:1

«Боруссия М»

Бундеслига

15.04.2023«Айнтрахт»

1:1

«Боруссия М»

Бундеслига

Турнирное положение

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После 20-ти туров «Айнтрахт» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, а менхенгладбахская «Боруссия» - 7-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария20163162-1951
2. Байер20136149-2745
3. Айнтрахт20115445-2738
4. Лейпциг2096534-2933
5. Штутгарт2095637-3032
6. Майнц2094733-2431
7. Боруссия М2093832-3030
8. Вердер2086634-3630
9. Фрайбург2093827-3630
10. Вольфсбург2085743-3529
11. Боруссия Д2085736-3429
12. Аугсбург2075824-3526
13. Санкт-Паули20631118-2221
14. Унион2056916-2721
15. Хоффенхайм20461026-4018
16. Хайденхайм20421425-4214
17. Хольштайн20331431-5212
18. Бохум20241417-4410

Прогноз на матч

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«Айнтрахт» успешно преодолел групповой этап Лиги Европы, заняв место в первой восьмерки, что обеспечило попадание в 1/8 финала без стыковых матчей. Если команда Дино Топпмеллера хочет в следующем евросезоне пройти на повышение и играть в Лиге чемпионов, то необходимо удерживать 3-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от лидирующей в национальном первенстве «Баварии» составляет 13 очков, которые отыграть уже не получится, а вот за место в призовой тройке сражаться стоит.

2025-й год в Бундеслиге «Айнтрахт» начал с трех побед подряд, но затем сбавил темп. Подопечные Топпмеллера пока не потерпели в календарном году ни одного поражения в первенстве, но потеря очков во встречах с «Хоффенхаймом» и непредсказуемым «Вольфсбургом» не добавили положительных эмоций ни игрокам, ни болельщикам.

Динамика набора очков «Боруссии» имеет противоположное направление. Год начался для менхенгладбахцев с трех поражений подряд в национальном чемпионате, но в двух последних турах команда Херардо Сеоане побеждала. Возможно, значимость победы над занимающим последнее место в турнирной таблице «Бохумом» переоценивать и не стоит, а вот выигрыш на выезде у крепкого «Штутгарта» несомненно заслуживает уважения.

«Айнтрахт» предпочтительней выглядит в игровом плане, а на стороне «Боруссии» фактор своего поля. Отсюда и щедрые коэффициенты на победу каждого из соперников. Не станем гадать над именем победителя, а поставим на общую результативность. В последних пяти очных встречах соперники совместными усилиями ни разу не превзошли показатель в три забитых гола. Есть все основания полагать, что и на этот раз традиционный лимит не будет превышен.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет встречу «Боруссия М» - «Айнтрахт» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Боруссия М»: Плеа, Вальде, Райц, Кляйндинст, Санчес (все - травма)

«Айнтрахт»: Луне, Матанович, Эбимбе (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия М» - «Айнтрахт»:

Позиция«Боруссия М»«Айнтрахт»Позиция
Вратарь33. Николас1. ТраппВратарь
Защитник29. Скалли3. ТеатеЗащитник
Защитник3. Итакура4. КохЗащитник
Защитник30. Эльведи35. ТутаЗащитник
Защитник26. Ульрих13. КристенсенЗащитник
Полузащитник 16. Зандер20. УзунПолузащитник 
Полузащитник 8. Вайгль16. ЛарссонПолузащитник 
Полузащитник7. Штегер15. СкириПолузащитник
Нападающий19. Нгуму36. КнауффПолузащитник
Нападающий25. Хак27. ГетцеНападающий
Нападающий31. Чванчара11. ЭтитикеНападающий
Главный тренерХерардо СеоанеДино ТоппмеллерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI не видят фаворита в этой встрече, предлагая за победу каждого из соперников приличный коэффициент 2.55. Заключить пари на ничью можно за 3.65.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Боруссия М» «Айнтрахт»?

Если судить по котировкам, то наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают результативную ничью 1:1. Поставить на такой счет можно с коэффициентом 8.50. Сыгравшая ставка на победу «Айнтрахта» со счетом 1:2 будет умножена на 10.00. Нулевая ничья оценена кэфом 11.00.

Где смотреть бесплатно матч «Боруссия М» «Айнтрахт»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет игру в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в социальных сетях.

Кто станет чемпионом Германии?

Эксперты БДК PARI не видят серьезных конкурентов у мюнхенцев, предлагая за победу «Баварии» в первенстве крайне скромный коэффициент 1.08. На леверкузенский «Байер» можно поставить за 8.00. Шансы на титул остальных команд Бундеслиги котируются за 5000.00

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