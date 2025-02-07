Боруссия М — Айнтрахт, 8 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
8 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Германии по футболу менхенгладбахская «Боруссия» принимает «Айнтрахт». Обе команды занимают места в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги, но составить конкуренцию в чемпионской гонке «Баварии» шансов не имеют. А вот в борьбе за путевки в еврокубки «Айнтрахт» и «Боруссия» примут самое непосредственное участие.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Менхенгладбах)
08.02.2025, Сб
20:30 МСК
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)
|П1 - 2.55
Турнир: чемпионат Германии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Боруссия-Парк» (Менхенгладбах, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия М»
|38
|30
|43
|177-178
|«Айнтрахт»
|43
|30
|38
|178-177
Последние пять игр «Боруссии М»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Штутгарт»
|1:2
|«Боруссия М»
|Бундеслига
|25.01.2025
|«Боруссия М»
|3:0
|«Бохум»
|Бундеслига
|18.01.2025
|«Байер»
3:1
«Боруссия М»
Бундеслига
|14.01.2025
|«Вольфсбург»
5:1
«Боруссия М»
Бундеслига
|11.01.2025
|«Боруссия М»
0:1
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять игр «Айнтрахта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Айнтрахт»
|1:1
|«Вольфсбург»
|Бундеслига
|30.01.2025
|«Рома»
|2:0
|«Айнтрахт»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Хоффенхайм»
|2:2
|«Айнтрахт»
|Бундеслига
|23.01.2025
|«Айнтрахт»
|2:0
|«Ференцварош»
|Бундеслига
|17.01.2025
|«Айнтрахт»
|2:0
|«Боруссия Д»
|Бундеслига
Последние пять игр «Боруссии М» и «Айнтрахта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.10.2024
|«Айнтрахт»
|2:1
|«Боруссия М»
|Кубок Германии
|21.09.2024
|«Айнтрахт»
|2:0
|«Боруссия М»
|Бундеслига
|11.05.2024
|«Боруссия М»
1:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
|20.12.2023
|«Айнтрахт»
2:1
«Боруссия М»
Бундеслига
|15.04.2023
|«Айнтрахт»
1:1
«Боруссия М»
Бундеслига
После 20-ти туров «Айнтрахт» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, а менхенгладбахская «Боруссия» - 7-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|20
|16
|3
|1
|62-19
|51
|2. Байер
|20
|13
|6
|1
|49-27
|45
|3. Айнтрахт
|20
|11
|5
|4
|45-27
|38
|4. Лейпциг
|20
|9
|6
|5
|34-29
|33
|5. Штутгарт
|20
|9
|5
|6
|37-30
|32
|6. Майнц
|20
|9
|4
|7
|33-24
|31
|7. Боруссия М
|20
|9
|3
|8
|32-30
|30
|8. Вердер
|20
|8
|6
|6
|34-36
|30
|9. Фрайбург
|20
|9
|3
|8
|27-36
|30
|10. Вольфсбург
|20
|8
|5
|7
|43-35
|29
|11. Боруссия Д
|20
|8
|5
|7
|36-34
|29
|12. Аугсбург
|20
|7
|5
|8
|24-35
|26
|13. Санкт-Паули
|20
|6
|3
|11
|18-22
|21
|14. Унион
|20
|5
|6
|9
|16-27
|21
|15. Хоффенхайм
|20
|4
|6
|10
|26-40
|18
|16. Хайденхайм
|20
|4
|2
|14
|25-42
|14
|17. Хольштайн
|20
|3
|3
|14
|31-52
|12
|18. Бохум
|20
|2
|4
|14
|17-44
|10
«Айнтрахт» успешно преодолел групповой этап Лиги Европы, заняв место в первой восьмерки, что обеспечило попадание в 1/8 финала без стыковых матчей. Если команда Дино Топпмеллера хочет в следующем евросезоне пройти на повышение и играть в Лиге чемпионов, то необходимо удерживать 3-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от лидирующей в национальном первенстве «Баварии» составляет 13 очков, которые отыграть уже не получится, а вот за место в призовой тройке сражаться стоит.
2025-й год в Бундеслиге «Айнтрахт» начал с трех побед подряд, но затем сбавил темп. Подопечные Топпмеллера пока не потерпели в календарном году ни одного поражения в первенстве, но потеря очков во встречах с «Хоффенхаймом» и непредсказуемым «Вольфсбургом» не добавили положительных эмоций ни игрокам, ни болельщикам.
Динамика набора очков «Боруссии» имеет противоположное направление. Год начался для менхенгладбахцев с трех поражений подряд в национальном чемпионате, но в двух последних турах команда Херардо Сеоане побеждала. Возможно, значимость победы над занимающим последнее место в турнирной таблице «Бохумом» переоценивать и не стоит, а вот выигрыш на выезде у крепкого «Штутгарта» несомненно заслуживает уважения.
«Айнтрахт» предпочтительней выглядит в игровом плане, а на стороне «Боруссии» фактор своего поля. Отсюда и щедрые коэффициенты на победу каждого из соперников. Не станем гадать над именем победителя, а поставим на общую результативность. В последних пяти очных встречах соперники совместными усилиями ни разу не превзошли показатель в три забитых гола. Есть все основания полагать, что и на этот раз традиционный лимит не будет превышен.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу «Боруссия М» - «Айнтрахт» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Боруссия М»: Плеа, Вальде, Райц, Кляйндинст, Санчес (все - травма)
«Айнтрахт»: Луне, Матанович, Эбимбе (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия М» - «Айнтрахт»:
|Позиция
|«Боруссия М»
|«Айнтрахт»
|Позиция
|Вратарь
|33. Николас
|1. Трапп
|Вратарь
|Защитник
|29. Скалли
|3. Теате
|Защитник
|Защитник
|3. Итакура
|4. Кох
|Защитник
|Защитник
|30. Эльведи
|35. Тута
|Защитник
|Защитник
|26. Ульрих
|13. Кристенсен
|Защитник
|Полузащитник
|16. Зандер
|20. Узун
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вайгль
|16. Ларссон
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Штегер
|15. Скири
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Нгуму
|36. Кнауфф
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Хак
|27. Гетце
|Нападающий
|Нападающий
|31. Чванчара
|11. Этитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Херардо Сеоане
|Дино Топпмеллер
|Главный тренер
Эксперты БК PARI не видят фаворита в этой встрече, предлагая за победу каждого из соперников приличный коэффициент 2.55. Заключить пари на ничью можно за 3.65.
Если судить по котировкам, то наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают результативную ничью 1:1. Поставить на такой счет можно с коэффициентом 8.50. Сыгравшая ставка на победу «Айнтрахта» со счетом 1:2 будет умножена на 10.00. Нулевая ничья оценена кэфом 11.00.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в социальных сетях.
Эксперты БДК PARI не видят серьезных конкурентов у мюнхенцев, предлагая за победу «Баварии» в первенстве крайне скромный коэффициент 1.08. На леверкузенский «Байер» можно поставить за 8.00. Шансы на титул остальных команд Бундеслиги котируются за 5000.00.
Партнерский проект