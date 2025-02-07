Боруссия М — Айнтрахт, 8 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Айнтрахт» успешно преодолел групповой этап Лиги Европы, заняв место в первой восьмерки, что обеспечило попадание в 1/8 финала без стыковых матчей. Если команда Дино Топпмеллера хочет в следующем евросезоне пройти на повышение и играть в Лиге чемпионов, то необходимо удерживать 3-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от лидирующей в национальном первенстве «Баварии» составляет 13 очков, которые отыграть уже не получится, а вот за место в призовой тройке сражаться стоит.

2025-й год в Бундеслиге «Айнтрахт» начал с трех побед подряд, но затем сбавил темп. Подопечные Топпмеллера пока не потерпели в календарном году ни одного поражения в первенстве, но потеря очков во встречах с «Хоффенхаймом» и непредсказуемым «Вольфсбургом» не добавили положительных эмоций ни игрокам, ни болельщикам.

Динамика набора очков «Боруссии» имеет противоположное направление. Год начался для менхенгладбахцев с трех поражений подряд в национальном чемпионате, но в двух последних турах команда Херардо Сеоане побеждала. Возможно, значимость победы над занимающим последнее место в турнирной таблице «Бохумом» переоценивать и не стоит, а вот выигрыш на выезде у крепкого «Штутгарта» несомненно заслуживает уважения.

«Айнтрахт» предпочтительней выглядит в игровом плане, а на стороне «Боруссии» фактор своего поля. Отсюда и щедрые коэффициенты на победу каждого из соперников. Не станем гадать над именем победителя, а поставим на общую результативность. В последних пяти очных встречах соперники совместными усилиями ни разу не превзошли показатель в три забитых гола. Есть все основания полагать, что и на этот раз традиционный лимит не будет превышен.