Байер - Вердер, 8 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Байер» пытается поддерживать интригу в чемпионской гонке, но делать это с каждым туром становится все сложнее. Поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стало болезненным ударом не столько по еврокубковым перспективам команды Хаби Алонсо, сколько по самолюбию. На второй строчке леверкузенцы держатся очень прочно, а вот догнать мюнхенского гранда возможно разве что в теории. Встреча с «Вердером» - хорошая возможность отвести душу после лигочемпионского фиаско.

Клуб из Бремена продолжает свое синусоидальное движение по национальному первенству. Четыре поражения подряд в в Бундеслиге отбросили «музыкантов» на 12-ю строчку турнирной таблицы, но ставить крест на сезоне команде Оле Вернера преждевременно. Удачная серия может вернуть «Вердер» в еврокубковую зону.

Начать эту победную серию в Леверкузене будет крайне сложно. «Байер» превосходит ближайшего соперника во всех игровых компонентах. «Байер» зол после оплеухи от «Баварии», да и играет на своем поле. Хозяева будут очевидными фаворитами, а вот насколько уверенной получится их победа - вопрос. Сделаем осторожный выбор, что как минимум три забитых мяча на «БайАрене» зрители увидят.