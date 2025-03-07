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7 марта 6:21ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Байер - Вердер, 8 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Клуб из Леверкузена еще сохраняет видимость интриги в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

8 марта вторая команда чемпионата Германии - «Байер» встретится с «Вердером». Отставание леверкузенцев от лидирующей в первенстве «Баварии» составляет 8 очков и любая потеря баллов хозяевами предстоящего матча превратит «золотую» интригу в фикцию. Разбираемся в раскладах перед игрой и линиях букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Байер» (Леверкузен) 

08.03.2024, Сб

17:30 МСК

«Вердер» (Бремен) 

П1 - 1.26

Х - 5.80

П2 - 9.40

Турнир:  Бундеслига, 25-й тур

Стадион:  «БайАрена» (Леверкузен, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Байер» 283636167-161
«Вердер»363628161-167

Последние пять матчей «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Лига чемпионов

01.03.2025«Айнтрахт»

1:4

«Байер»

Бундеслига

22.02.2025«Хольштайн»

0:2

«Байер»

Бундеслига

15.02.2025«Байер»

0:0

«Бавария»

Бундеслига

08.02.2025«Вольфсбург»

0:0

«Байер»

Бундеслига

Последние пять матчей «Вердера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Вердер»

1:2

«Вольфсбург»

Бундеслига

25.02.2025«Арминия»

2:1

«Вердер»

Кубок Германии

21.02.2025«Фрайбург»

5:0

«Вердер»

Бундеслига

16.02.2025«Вердер»

1:3

«Хоффенхайм»

Бундеслига

07.02.2025«Бавария»

3:0

«Вердер»

Буднеслига

Последние пять матчей «Байера» и «Вердера»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2024

«Вердер»

2:2

«Байер»

Бундеслига

14.04.2024«Байер»

5:0

«Вердер»

Бундеслига

25.11.2023

«Вердер»

0:3

«Байер»

Бундеслига

12.03.2023

«Вердер»

2:3

«Байер»

Бундеслига

17.09.2022

«Байер»

1:1

«Вердер»

Бундеслига

Турнирное положение

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Перед 25-х туром «Байер» занимает второе место, опережая идущий третьим «Айнтрахт» на девять очков. «Вердер» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария24194172-2061
2. Байер24158155-2853
3. Айнтрахт24126650-3742
4. Майнц24125739-2541
5. Фрайбург24124834-3640
6. Лейпциг24108639-3338
7. Вольфсбург24107748-3837
8. Боруссия М24114938-3537
9. Штутгарт24106842-3736
10. Боруссия Д24105945-3835
11. Аугсбург2488827-3532
12. Вердер24861036-4930
13. Хоффенхайм24671131-4625
14. Унион24661221-3624
15. Санкт-Паули24631518-2921
16. Хольштайн24441635-5916
17. Хайденхайм24431727-5015
18. Бохум24361522-4815

Прогноз на матч

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«Байер» пытается поддерживать интригу в чемпионской гонке, но делать это с каждым туром становится все сложнее. Поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стало болезненным ударом не столько по еврокубковым перспективам команды Хаби Алонсо, сколько по самолюбию. На второй строчке леверкузенцы держатся очень прочно, а вот догнать мюнхенского гранда возможно разве что в теории. Встреча с «Вердером» - хорошая возможность отвести душу после лигочемпионского фиаско.

Клуб из Бремена продолжает свое синусоидальное движение по национальному первенству. Четыре поражения подряд в в Бундеслиге отбросили «музыкантов» на 12-ю строчку турнирной таблицы, но ставить крест на сезоне команде Оле Вернера преждевременно. Удачная серия может вернуть «Вердер» в еврокубковую зону.

Начать эту победную серию в Леверкузене будет крайне сложно. «Байер» превосходит ближайшего соперника во всех игровых компонентах. «Байер» зол после оплеухи от «Баварии», да и играет на своем поле. Хозяева будут очевидными фаворитами, а вот насколько уверенной получится их победа - вопрос. Сделаем осторожный выбор, что как минимум три забитых мяча на «БайАрене» зрители увидят.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Следить за ходом матча можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Байер»: Белосьян, Терье (оба - травма)

«Вердер»: Фридль, Дукш, Опиц, Штарк (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Байер» - «Вердер»:

Позиция«Байер»

«Вердер»

Позиция
Вратарь1. Градецки

1. Цеттерер

Вратарь
Защитник13. Артур

13. Велькович

Защитник
Защитник4. Та

3. Юнг

Защитник
Защитник12. Тапсоба

6. Пипер 

Защитник
Защитник5. Эрмосо

8. Вайзер

Полузащитник
Полузащитник30. Фримпонг

6. Стаге

Полузащитник
Полузащитник 24. Гарсия

14. Линен

Полузащитник 
Полузащитник 34. Джака

27. Агу

Полузащитник
Полузащитник 10. Вирц

10. Биттенкорт

Полузащитник
Полузащитник19. Телла

15. Берк

Нападающий
Нападающий14. Шик

9. Силва

Нападающий
Главный тренерХаби Алонсо

Оле Вернер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline предлагает весомый коэффициент на победу «музыкантов» - 9.40. На успех «Байера» можно поставить за скромные 1.26. Ничья котируется за 5.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Байер» - «Вердер»?

Наиболее вероятным исходом встречи эксперты считают победу «Байера» со счетом 2:0. На такой итог можно поставить с котировкой 6.00. 3:0 котируется за 7.00, 1:0 - за 7.40.

Где бесплатно смотреть матч «Байер» - «Вердер»?

Следить за ходом матча можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах некоторых официальных букмекеров. 

Будут ли голы в матче «Байер» - «Вердер»?

Котировки говорят, что букмекеры ждут три гола в леверкузенской встрече. За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.51, а тотал меньше 3.5 идет за 1.58.

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