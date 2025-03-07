Байер - Вердер, 8 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
8 марта вторая команда чемпионата Германии - «Байер» встретится с «Вердером». Отставание леверкузенцев от лидирующей в первенстве «Баварии» составляет 8 очков и любая потеря баллов хозяевами предстоящего матча превратит «золотую» интригу в фикцию. Разбираемся в раскладах перед игрой и линиях букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Байер» (Леверкузен)
08.03.2024, Сб
17:30 МСК
«Вердер» (Бремен)
|П1 - 1.26
Турнир: Бундеслига, 25-й тур
Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Байер»
|28
|36
|36
|167-161
|«Вердер»
|36
|36
|28
|161-167
Последние пять матчей «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Айнтрахт»
1:4
«Байер»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Хольштайн»
0:2
«Байер»
Бундеслига
|15.02.2025
|«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
|08.02.2025
|«Вольфсбург»
0:0
«Байер»
Бундеслига
Последние пять матчей «Вердера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Вердер»
1:2
«Вольфсбург»
Бундеслига
|25.02.2025
|«Арминия»
2:1
«Вердер»
Кубок Германии
|21.02.2025
|«Фрайбург»
5:0
«Вердер»
Бундеслига
|16.02.2025
|«Вердер»
1:3
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|07.02.2025
|«Бавария»
3:0
«Вердер»
Буднеслига
Последние пять матчей «Байера» и «Вердера»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
26.10.2024
«Вердер»
2:2
«Байер»
Бундеслига
|14.04.2024
|«Байер»
5:0
«Вердер»
Бундеслига
25.11.2023
«Вердер»
0:3
«Байер»
Бундеслига
12.03.2023
«Вердер»
2:3
«Байер»
Бундеслига
17.09.2022
«Байер»
1:1
«Вердер»
Бундеслига
Перед 25-х туром «Байер» занимает второе место, опережая идущий третьим «Айнтрахт» на девять очков. «Вердер» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|24
|19
|4
|1
|72-20
|61
|2. Байер
|24
|15
|8
|1
|55-28
|53
|3. Айнтрахт
|24
|12
|6
|6
|50-37
|42
|4. Майнц
|24
|12
|5
|7
|39-25
|41
|5. Фрайбург
|24
|12
|4
|8
|34-36
|40
|6. Лейпциг
|24
|10
|8
|6
|39-33
|38
|7. Вольфсбург
|24
|10
|7
|7
|48-38
|37
|8. Боруссия М
|24
|11
|4
|9
|38-35
|37
|9. Штутгарт
|24
|10
|6
|8
|42-37
|36
|10. Боруссия Д
|24
|10
|5
|9
|45-38
|35
|11. Аугсбург
|24
|8
|8
|8
|27-35
|32
|12. Вердер
|24
|8
|6
|10
|36-49
|30
|13. Хоффенхайм
|24
|6
|7
|11
|31-46
|25
|14. Унион
|24
|6
|6
|12
|21-36
|24
|15. Санкт-Паули
|24
|6
|3
|15
|18-29
|21
|16. Хольштайн
|24
|4
|4
|16
|35-59
|16
|17. Хайденхайм
|24
|4
|3
|17
|27-50
|15
|18. Бохум
|24
|3
|6
|15
|22-48
|15
«Байер» пытается поддерживать интригу в чемпионской гонке, но делать это с каждым туром становится все сложнее. Поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стало болезненным ударом не столько по еврокубковым перспективам команды Хаби Алонсо, сколько по самолюбию. На второй строчке леверкузенцы держатся очень прочно, а вот догнать мюнхенского гранда возможно разве что в теории. Встреча с «Вердером» - хорошая возможность отвести душу после лигочемпионского фиаско.
Клуб из Бремена продолжает свое синусоидальное движение по национальному первенству. Четыре поражения подряд в в Бундеслиге отбросили «музыкантов» на 12-ю строчку турнирной таблицы, но ставить крест на сезоне команде Оле Вернера преждевременно. Удачная серия может вернуть «Вердер» в еврокубковую зону.
Начать эту победную серию в Леверкузене будет крайне сложно. «Байер» превосходит ближайшего соперника во всех игровых компонентах. «Байер» зол после оплеухи от «Баварии», да и играет на своем поле. Хозяева будут очевидными фаворитами, а вот насколько уверенной получится их победа - вопрос. Сделаем осторожный выбор, что как минимум три забитых мяча на «БайАрене» зрители увидят.
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Потери
«Байер»: Белосьян, Терье (оба - травма)
«Вердер»: Фридль, Дукш, Опиц, Штарк (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Байер» - «Вердер»:
|Позиция
|«Байер»
«Вердер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Градецки
1. Цеттерер
|Вратарь
|Защитник
|13. Артур
13. Велькович
|Защитник
|Защитник
|4. Та
3. Юнг
|Защитник
|Защитник
|12. Тапсоба
6. Пипер
|Защитник
|Защитник
|5. Эрмосо
8. Вайзер
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Фримпонг
6. Стаге
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Гарсия
14. Линен
|Полузащитник
|Полузащитник
|34. Джака
27. Агу
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Вирц
10. Биттенкорт
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Телла
15. Берк
|Нападающий
|Нападающий
|14. Шик
9. Силва
|Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
Оле Вернер
|Главный тренер
Winline предлагает весомый коэффициент на победу «музыкантов» - 9.40. На успех «Байера» можно поставить за скромные 1.26. Ничья котируется за 5.80.
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Наиболее вероятным исходом встречи эксперты считают победу «Байера» со счетом 2:0. На такой итог можно поставить с котировкой 6.00. 3:0 котируется за 7.00, 1:0 - за 7.40.
Следить за ходом матча можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах некоторых официальных букмекеров.
Котировки говорят, что букмекеры ждут три гола в леверкузенской встрече. За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.51, а тотал меньше 3.5 идет за 1.58.
Партнерский проект